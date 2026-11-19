La Policía Federal inspeccionó un zoológico de Misiones tras denuncias por presunto maltrato animal. Identificaron 252 ejemplares protegidos y exigieron documentación a sus responsables.
La Policía Federal Argentina allanó el Zoobalpark, el reconocido zoológico de Montecarlo, en la provincia de Misiones, que funciona desde hace más de cuatro décadas y cuyos responsables no pudieron presentar la documentación legal y administrativa que acreditara el funcionamiento del establecimiento ni la tenencia y procedencia de los animales alojados en el lugar.
El procedimiento fue realizado por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), a través del Departamento Delitos Ambientales, con apoyo de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Eldorado, en el marco de una investigación coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional en materia de preservación animal.
La intervención se originó a partir de diferentes denuncias y publicaciones en redes sociales que exponían presuntas situaciones de animales desnutridos, deficiencias en las instalaciones, jaulas reducidas, falta de higiene, acumulación de excrementos y bebederos en condiciones deficientes.
Además, organizaciones proteccionistas y fundaciones dedicadas al rescate de fauna silvestre habían advertido sobre posibles irregularidades en el origen de algunos ejemplares y la falta de documentación legal.
A raíz de estas presentaciones, el Departamento Delitos Ambientales recibió un oficio judicial de la Unidad Fiscal de Investigaciones Ambiental, a cargo del doctor Ramiro González, con anuencia de la Secretaría conducida por la doctora Romina Hachmann.
La orden judicial dispuso una inspección ocular en el zoológico, ubicado en un predio de ocho hectáreas sobre la Ruta Nacional 12, en la ciudad de Montecarlo.
Durante el procedimiento, los efectivos ingresaron al establecimiento y se entrevistaron con dos hombres que se identificaron como propietarios y responsables del lugar.
Al solicitarles la documentación legal y administrativa relacionada con el funcionamiento del zoológico, la posesión y la procedencia de los animales, ambos manifestaron que no contaban con esos elementos en el lugar.
Posteriormente, los funcionarios realizaron un relevamiento de la población animal y de las condiciones físicas de los ejemplares.
Como resultado, identificaron aproximadamente 400 animales, de los cuales 252 corresponden a especies de fauna silvestre protegidas por la Ley Nacional 22.421. 252 "ejemplares de Fauna Silvestre Protegida".
Entre las especies identificadas se encuentran pecaríes labiados, pecaríes de collar, yacarés overos, yaguarundíes, hurones menores, caranchos, guacamayos macaos, loros habladores, loros maitacas, guacamayos rojos, guacamayos azules y amarillos, muitús, corzuelas enanas y monos capuchinos, además de otras especies de aves, mamíferos y reptiles.
Durante la inspección también se determinó que los animales se encontraban sectorizados y confinados en recintos debidamente individualizados.
Finalmente, tras comunicar los resultados del procedimiento a las autoridades judiciales intervinientes, se dispuso otorgar un plazo de 20 días para que los responsables del establecimiento presenten la documentación faltante.
La Policía Federal Argentina recordó que se pueden denunciar delitos federales durante las 24 horas, todos los días del año, ante la División Denuncias de Delitos Federales, ubicada en Moreno 1550, planta baja, oficina 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También se reciben denuncias y consultas al teléfono 4370-5876 y al correodenunciasdelitosfederales@policiafederal.gov.ar.