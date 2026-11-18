El Servicio Meteorológico Nacional anticipó tormentas aisladas en Entre Ríos para el jueves y viernes, con probabilidades de precipitaciones de hasta el 40% en Paraná. Para el fin de semana se espera una mejora de las condiciones y temperaturas máximas cercanas a los 30 grados.
Las tormentas aisladas en Entre Ríos podrían regresar entre el jueves 19 y el viernes 20 de noviembre, de acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo anticipó un período de inestabilidad que afectaría a sectores de la provincia, con probabilidades de lluvias que alcanzarían el 40% en Paraná, según los datos publicados para la capital entrerriana.
El panorama meteorológico mostró que, después de un miércoles con abundante nubosidad y temperaturas elevadas, las condiciones podrían desmejorar hacia la segunda mitad del jueves. La posibilidad de precipitaciones se extendería durante las primeras horas del viernes, antes de una mejora gradual.
En Paraná, la temperatura máxima prevista para este miércoles 18 fue de 29 grados, mientras que la mínima se ubicó en 18 grados. La jornada se presentó mayormente nublada, como antesala de un período con mayor probabilidad de lluvias y tormentas de desarrollo localizado.
Tormentas aisladas para el jueves y viernes
Para el jueves 19, el SMN anunció una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 27 grados en Paraná. Durante la mañana se esperaba cielo parcialmente nublado, mientras que por la tarde podrían desarrollarse tormentas aisladas, con probabilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.
Durante la noche del jueves, la posibilidad de lluvias disminuiría a valores de entre el 0% y el 10%, aunque se mantendría la nubosidad. La temperatura rondaría los 23 grados, con vientos de intensidad moderada.
El viernes 20 comenzaría con nuevas posibilidades de tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana. En ambos períodos, las probabilidades de precipitaciones oscilarían entre el 10% y el 40%. La temperatura mínima prevista sería de 19 grados y la máxima alcanzaría los 28 grados.
Cuándo mejorarían las condiciones en Entre Ríos
Hacia la tarde del viernes, las condiciones comenzarían a estabilizarse en Paraná. El cielo se presentaría parcialmente nublado y las probabilidades de precipitaciones disminuirían a valores de entre el 0% y el 10%, tendencia que continuaría durante la noche.
Para el sábado 21, el organismo nacional anticipó una jornada con nubosidad variable y temperaturas de entre 18 y 28 grados en la capital provincial. La probabilidad de lluvias sería baja, con valores que no superarían el 10% durante los períodos informados.
El domingo 22 también presentaría condiciones más estables, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarían entre los 18 y los 29 grados. Según la previsión consultada, no se esperaban precipitaciones durante esa jornada.