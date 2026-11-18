Facundo Conte compartió detalles de su nueva vida tras retirarse del vóley. El exjugador de la Selección argentina también participó de una ceremonia con ayahuasca.
Luego de una extensa trayectoria en la Selección argentina de Vóley y de conseguir la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Facundo Conte atraviesa una etapa de transformación personal, vinculada con el autoconocimiento y la espiritualidad. A tavés de sus redes sociales, compartió con sus seguidores una profunda reflexión sobre este proceso.
Contó que en el último tiempo incorporó prácticas como el reiki y la meditación, y habló abiertamente de sus miedos a mostrarse desde un lugar diferente. “Estoy acá con toda la vergüenza del mundo y el miedo que me representa expresarme, de mostrarme de una manera diferente a la que estoy acostumbrado a verme”, sinceró.
En ese camino, también relató que participó de un retiro en Córdoba, en un espacio llamado Tierra Sagrada, donde realizó una ceremonia con ayahuasca junto a integrantes de la tribu amazónica Yawanawá. Conte, hijo de Hugo, otro histórico en el combinado nacional de vóley, aclaró que no buscaba incentivar a otras personas a vivir esa experiencia, sino transmitir un mensaje sobre la importancia de conectarse con las propias emociones y animarse a abrir el corazón.
“No que te atrevas a tomar ayahuasca, sino que te atrevas a abrir tu corazón, a seguir tu intuición”, sostuvo. Y completó su reflexión con una frase de acompañamiento: “No estás solo, hay mucha gente hermosa”.
El cambio de vida de Conte comenzó a tomar forma después de su despedida de la Selección en los Juegos Olímpicos de París 2024. Meses más tarde, en noviembre de ese año, anunció también el final de su carrera profesional en Ciudad Vóley, el club donde había iniciado su recorrido.
Con cuatro participaciones olímpicas y casi 20 años defendiendo la camiseta argentina, el exdeportista decidió abrir una nueva etapa. En noviembre de 2025, durante una entrevista con La Nación, contó que había realizado un viaje de cinco meses, con pasaje de ida, que describió como una especie de año sabático. “No pensé en vóley ni un día”, reconoció sobre ese período. También explicó que dejar la competencia le permitió buscar un crecimiento personal que sentía pendiente y que quería “expandirse más como persona”.