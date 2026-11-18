La entrega de créditos hipotecarios en la Argentina cayó un 38,9% entre enero y octubre de 2026 respecto del mismo período de 2025, según estimó la Fundación Tejido Urbano. Aun con esa baja, la entidad proyectó que 2026 podría cerrar como el sexto año con más altas hipotecarias del siglo.

El informe calculó que en los primeros diez meses se otorgaron 23.942 préstamos en todo el país. En igual período de 2025 se habían registrado 39.178, una diferencia de más de 15.000 operaciones.

La fundación estimó unas 3.408 altas en septiembre y 3.255 en octubre. Según el informe, la recuperación reciente acortó la brecha con 2025, aunque el nivel de actividad sigue por debajo del observado en la última expansión hipotecaria.

Cómo evolucionaron las operaciones en Buenos Aires

En septiembre se registraron 19.583 escrituras de compraventa entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, un 7,1% más que en agosto. De ese total, 3.079 se realizaron con hipoteca, un aumento mensual del 14,6%.

La proporción de compraventas con hipoteca creció por cuarto mes consecutivo en ambas jurisdicciones, del 10,3% en mayo al 15,7% en septiembre. En ese último mes, alcanzó el 19% en la Ciudad de Buenos Aires y el 14,1% en la provincia.

Entre enero y septiembre se firmaron 19.241 escrituras con hipoteca en los dos distritos, un 31,2% menos que en el mismo período de 2025. En esa comparación, el total de compraventas bajó un 6,2%.

Cuánto dinero se prestó y cómo cambiaron las tasas

El monto de los nuevos créditos hipotecarios alcanzó unos US$379 millones en septiembre en todo el país. La cifra fue un 16,7% superior a la de agosto y un 2,5% mayor que la del mismo mes de 2025.

En el acumulado de enero a octubre, los desembolsos sumaron US$2.555 millones, frente a los US$3.194 millones del mismo período del año anterior. La caída en el monto prestado fue del 20%.

Entre junio y septiembre, la tasa de los préstamos hipotecarios superiores a $1 millón pasó del 7,02% al 6,81%, según el informe. En el mismo período, el plazo promedio aumentó de 23 a 23,6 años.

En qué se usó el financiamiento hipotecario

A agosto, el saldo total de los créditos hipotecarios del sistema financiero rondaba los US$6.276 millones, frente a los US$5.956 millones de junio. Los hogares concentraban el 79,5% de ese financiamiento y las empresas, el 20,5%.

El 92,3% del financiamiento se destinó a la adquisición de vivienda. La construcción representó el 7% y la refacción, menos del 1%.

La Fundación Tejido Urbano señaló que la reactivación se concentra en la compra de inmuebles existentes. Según su análisis, la composición del financiamiento habitacional se mantuvo sin cambios sustanciales.