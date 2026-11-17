El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realiza este martes la tercera licitación de fondos de ANSES para créditos hipotecarios, por un total de $200.000 millones. Los recursos provienen del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y serán destinados a financiar préstamos para la compra, construcción y refacción de viviendas.

La convocatoria se desarrollará entre las 11 y las 15 y contempla modificaciones en las condiciones de adjudicación. Entre ellas, cada banco podrá recibir hasta el 40% del monto licitado, equivalente a $80.000 millones, el doble del límite establecido anteriormente.

Sin embargo, las entidades deberán respetar restricciones adicionales: los fondos adjudicados no podrán superar el 4% de su Responsabilidad Patrimonial Computable ni el 40% de su cartera hipotecaria vigente.

Qué tasas tendrán los créditos hipotecarios

Los bancos deberán presentar ofertas por un mínimo de $1.000 millones. El financiamiento recibido tendrá un plazo de cinco años y una tasa mínima de UVA más 4,5%.

Para los usuarios, la tasa de los créditos hipotecarios no podrá superar UVA más 7,5%. La UVA se actualiza según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), vinculado con la inflación.

Las entidades adjudicatarias dispondrán de 90 días desde la acreditación de los recursos para otorgar los préstamos.

Quiénes podrán acceder a los préstamos

Los créditos estarán destinados a personas sin vivienda propia o que, pese a ser titulares de un inmueble, no puedan utilizarlo. Podrán financiar operaciones de compra, construcción, ampliación y refacción.

Los interesados deberán gestionar el préstamo directamente ante los bancos que resulten adjudicatarios, ya que la licitación no está dirigida a particulares.

Como antecedente, en la segunda ronda participaron 14 bancos y se adjudicaron recursos a 12 entidades. El tramo a cinco años concentró $196.747 millones, con una tasa de corte de UVA más 4,79%.