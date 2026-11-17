Milton Delgado no pudo completar el entrenamiento de Boca de este martes 17 de noviembre por un dolor de rodilla. El mediocampista dejó el predio para realizarse estudios a cuatro días de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

La molestia apareció durante un ejercicio, cuando un pelotazo le pegó en la punta de un pie y el impacto repercutió en la rodilla. El jugador siguió entrenándose con sus compañeros, pero el dolor aumentó con el correr de los minutos.

Ante esa situación, se decidió que saliera de la práctica para hacerse estudios por imágenes. La primera evaluación apuntó a un posible esguince leve, pendiente de confirmación.

De qué depende su presencia en la final

En Boca hay optimismo sobre la posibilidad de que Milton Delgado esté disponible el sábado. El cuerpo técnico esperará los resultados de los estudios y seguirá su evolución durante los próximos entrenamientos.

El encuentro ante Atlético Mineiro se disputará el sábado 21 de noviembre a las 19.30, hora argentina. La final se jugará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Delgado suele acompañar a Leandro Paredes en el mediocampo del equipo de Arruabarrena. En esa función participa tanto en la recuperación de la pelota como en la distribución desde la mitad de la cancha.

Las alternativas de Arruabarrena en el mediocampo

Si Milton Delgado no llega en condiciones, el entrenador tiene dos alternativas para ese sector. Tomás Belmonte y Rodrigo Battaglia son los nombres que maneja el cuerpo técnico.

Battaglia volvió a entrenarse este martes sin inconvenientes y está previsto que integre el banco de suplentes. Su eventual ingreso podría llevar a Arruabarrena a redistribuir las tareas en el mediocampo.

La decisión sobre el equipo quedará sujeta al resultado de los estudios y a cómo se sienta Delgado de acá al sábado. Si se confirma que la lesión es leve y evoluciona bien, el mediocampista podría jugar desde el inicio.