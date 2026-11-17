Lee Reeves sufrió una grave lesión cerebral durante una pelea en Irlanda. Permaneció internado desde agosto y falleció acompañado por su familia tras complicaciones médicas.
El boxeador irlandés Lee Reeves murió a los 31 años después de permanecer tres meses en coma inducido como consecuencia de una grave lesión cerebral sufrida durante una pelea frente a Gary Cully. El deportista había sido hospitalizado de urgencia tras recibir un brutal nocaut el pasado 1 de agosto en el 3Arena de Dublín, Irlanda.
La muerte del púgil, oriundo de Limerick, fue confirmada por la promotora Queensberry Promotions. Según informaron medios locales, Reeves había contraído una infección durante el fin de semana, mientras continuaba internado por las secuelas del combate.
El boxeador falleció acompañado por sus familiares, luego de atravesar una prolongada recuperación que había generado preocupación en el ambiente deportivo.
El brutal nocaut que provocó la lesión cerebral
El episodio ocurrió durante una pelea de peso superligero en la que Reeves enfrentaba a Gary Cully por el título celta vacante de la Junta de Boxeo de Irlanda.
Durante el décimo asalto, Reeves cayó dos veces sobre la lona y perdió el conocimiento. La gravedad de la situación obligó a interrumpir inmediatamente el combate y activar el operativo médico.
El deportista fue retirado del cuadrilátero en camilla y trasladado de urgencia a un hospital, donde los especialistas determinaron que había sufrido una lesión cerebral severa. Posteriormente, fue sometido a una intervención quirúrgica y permaneció en coma inducido.
🔴 BOXING WORLD IN MOURNING: Irish Boxer Lee Reeves Dies at 31, Three Months After Suffering Brain Injury in the Ring Irish boxer Lee Reeves, popularly known as "El Champo", has died aged 31 after spending more than three months battling a critical brain injury sustained during a fight in Dublin. Reeves suffered the injury on August 1, 2026, when he faced fellow Irishman Gary Cully for the vacant BUI Celtic super-lightweight title at the 3Arena. He was knocked down twice before the fight was stopped in the 10th and final round. He subsequently lost consciousness in the ring, was stretchered out and rushed to Beaumont Hospital, where he underwent emergency brain surgery before being placed in a medically induced coma. Sadly, he developed an infection over the weekend and passed away on Monday, November 16, surrounded by loved ones.— Global Brief (@globalbrief_now) November 17, 2026
El dolor del mundo del boxeo por la muerte de Lee Reeves
La promotora Queensberry Promotions confirmó el fallecimiento mediante un comunicado en el que destacó la trayectoria deportiva y humana del boxeador.
"En Queensberry estamos consternados por el fallecimiento de Lee Reeves", expresaron desde la organización.
Además, señalaron que "Lee era un boxeador de inmenso talento, además de un verdadero ejemplo a seguir y una inspiración para su comunidad".
Por su parte, Frank Warren, director de la promotora, manifestó su pesar por la noticia.
"Esta es una noticia desgarradora. Lee era un joven excelente y un orgullo para este deporte. Lo echaremos mucho de menos, y mis pensamientos y oraciones están con su familia y todos los que lo amaron", expresó.
El emotivo mensaje del rival que lo noqueó
Gary Cully, quien había enfrentado a Reeves en aquella pelea de agosto, también utilizó sus redes sociales para despedirlo.
Ambos boxeadores mantenían una relación desde sus participaciones en campeonatos nacionales y habían compartido entrenamientos en Dublín.
"Compartimos el ring en agosto, pero llevamos saliendo desde hace años", escribió Cully en Instagram, donde recordó los primeros encuentros deportivos que habían tenido.
El púgil destacó la personalidad de Reeves y aseguró que siempre había existido respeto entre ambos.
"Qué persona y qué caballero. Nunca hubo nada malo entre nosotros, campeón. No puedo creer que esté escribiendo esto, pero descansa en paz, hermano", manifestó.
Quién era Lee Reeves y cómo había sido su carrera
Lee Reeves había comenzado su trayectoria profesional en noviembre de 2018, después de consagrarse cinco veces campeón nacional amateur.
A lo largo de su carrera acumuló 16 victorias, 11 de ellas por nocaut, y solamente dos derrotas. El boxeador zurdo, de 1,80 metros de altura, había disputado combates en Canadá, Colombia, Reino Unido e Irlanda.
Además de su actividad deportiva, Reeves mantenía un fuerte compromiso con distintas iniciativas sociales de su ciudad natal.
Era embajador y voluntario de Limerick Treaty Suicide Prevention, una organización dedicada a la prevención del suicidio, y participaba en campañas de concientización sobre la salud mental de los jóvenes. También había prestado servicio militar en el 12.º Batallón con base en Limerick.
Los mensajes de despedida de familiares y amigos
La concejala Catherine Slattery, amiga de la familia, destacó el compromiso social del deportista y su vínculo con la comunidad.
"Limerick es un lugar muy triste esta noche con la pérdida de Lee Reeves", expresó, al tiempo que recordó su trabajo en iniciativas relacionadas con la salud mental.
Jonathan O'Brien, exboxeador, entrenador y amigo de Reeves, había impulsado una campaña solidaria para afrontar los gastos médicos durante su internación.
Tras conocerse la muerte, compartió una fotografía junto al deportista y escribió: "Adiós, hijo, descansa en paz. Luchaste con todas tus fuerzas hasta el final. Te queremos mucho".
Su hermana Jessie Reeves también publicó una emotiva despedida: "Nos vemos al otro lado, hermano. No tengo palabras para esto. Te quiero infinitamente, El Champo".
La organización Limerick Treaty Suicide Prevention se sumó a los homenajes con una imagen de una vela encendida y un mensaje dedicado a quien había sido uno de sus representantes: "Descansa en paz, Lee Reeves, nuestro embajador".