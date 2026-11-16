Franco Colapinto volverá a competir en la Fórmula 1 este fin de semana, cuando se dispute el Gran Premio de Las Vegas, en Estados Unidos, correspondiente a una de las últimas fechas del campeonato 2026. El piloto argentino de Alpine regresará a la actividad después de una semana de descanso y buscará mejorar sus resultados en el circuito urbano de Nevada, donde la carrera se desarrollará durante la noche del sábado 21 de noviembre, madrugada del domingo 22 en Argentina.

La competencia marcará el comienzo de la recta final de la temporada, que tendrá posteriormente sus últimas presentaciones en Qatar y Abu Dhabi. Debido a la diferencia horaria con Estados Unidos, las actividades principales del Gran Premio de Las Vegas podrán seguirse durante la noche y la madrugada argentina.

Colapinto llegará a este compromiso después de su participación en el Gran Premio de Brasil, disputado en Interlagos, donde terminó en el 13° puesto. El argentino intentará recuperar protagonismo y sumar puntos para Alpine en un escenario que le dejó antecedentes exigentes.

Colapinto buscará volver a sumar puntos con Alpine

El piloto argentino afrontará la competencia con el objetivo de regresar a los diez primeros puestos, luego de una serie de carreras en las que el rendimiento del equipo francés estuvo por debajo de sus expectativas.

Alpine atravesó dificultades competitivas durante las últimas cinco fechas, una situación que complicó sus aspiraciones en el Campeonato de Constructores. Según los datos consignados, Racing Bulls mantiene una ventaja de 45 puntos en la disputa por el quinto lugar.

En este contexto, las últimas competencias también representarán una oportunidad para evaluar el rendimiento de los monoplazas y avanzar en el trabajo técnico de cara a la próxima temporada.

El recuerdo del fuerte accidente de Colapinto en Las Vegas

El circuito callejero de Las Vegas tiene un antecedente especialmente significativo para Franco Colapinto. Durante la clasificación de 2024, cuando todavía competía para Williams, el argentino protagonizó uno de los accidentes más importantes de su trayectoria en la Fórmula 1.

En aquella oportunidad, el piloto perdió el control de su monoplaza mientras intentaba mejorar su registro y terminó impactando contra las barreras de contención. El choque provocó importantes daños en el vehículo, que debió ser reparado para la carrera.

Pese a las dificultades, Colapinto pudo participar de la competencia y finalizó en el 14° puesto. Un año después, ya como integrante de Alpine, terminó 15° en el mismo escenario.

De esta manera, el argentino afrontará su tercera participación en Las Vegas con la intención de superar sus anteriores actuaciones y alcanzar nuevamente la zona de puntos.

Días y horarios del Gran Premio de Las Vegas 2026

La actividad comenzará el jueves 19 de noviembre y culminará con la carrera principal en la madrugada del domingo 22, según el horario argentino. El cronograma fue confirmado por la organización de la Fórmula 1.

Jueves 19 de noviembre

Práctica libre 1: 21:30 hs.

Viernes 20 de noviembre

Práctica libre 2: 01:00 hs.Práctica libre 3: 21:30 hs.

Sábado 21 de noviembre

Clasificación: 01:00 hs.

Domingo 22 noviembre

Carrera: 01:00 hs.

El Gran Premio se disputará sobre 50 vueltas al circuito Las Vegas Strip, un trazado urbano de 6,201 kilómetros que atraviesa algunos de los sectores más reconocidos de la ciudad estadounidense.