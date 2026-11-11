Colapinto podría regresar a Williams en 2028 por un movimiento inesperado en McLaren

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 quedó vinculado a una posible reestructuración de pilotos que podría concretarse en 2028. Una eventual salida de Oscar Piastri de McLaren abriría un escenario de negociaciones que involucraría a Carlos Sainz y permitiría evaluar el regreso del argentino a Williams.

La hipótesis comenzó con la posibilidad de que McLaren buscara incorporar a Sainz para reemplazar a Piastri. El español, actualmente compañero de Alex Albon en Williams, dejaría una vacante que podría ser ocupada por Colapinto, publicó Cadena3.

En ese contexto, el respaldo de James Vowles, director de Williams, apareció como un factor importante. El británico había impulsado el debut del argentino en la máxima categoría durante 2024 y mantuvo una valoración positiva de sus condiciones deportivas.

Los contratos y las posibilidades de Colapinto

Sin embargo, cualquier negociación dependería de la situación contractual del piloto argentino. Según el escenario planteado, Colapinto disputaría en 2027 el tercer año de un acuerdo de cesión por cinco temporadas con Alpine, equipo en el que mantendría su titularidad.

Por ese motivo, un eventual regreso a Williams para 2028 requeriría activar una cláusula de recuperación de sus derechos deportivos o alcanzar un acuerdo entre ambas escuderías.