Escribanos brindarán asesoramiento gratuito en la Costanera de Paraná: cuándo y dónde

REDACCIÓN ELONCE
La XIV Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario se realizará este sábado 14 de noviembre, de 9:30 a 12 horas, en la Costanera Baja. Los vecinos podrán consultar sobre herencias, sucesiones, compraventa de inmuebles y otros trámites, sin inscripción previa.
El asesoramiento notarial gratuito en Paraná se brindará este sábado 14 de noviembre, en el marco de la XIV Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario. La actividad se desarrollará de 9:30 a 12 horas en inmediaciones de la Oficina de Turismo, ubicada en la Costanera Baja, y estará abierta a toda la comunidad.
La iniciativa es impulsada por el Colegio de Escribanos y se realizará simultáneamente en distintos puntos del país. Los profesionales atenderán consultas relacionadas con trámites notariales, sin costo y sin necesidad de inscripción previa.
En diálogo con Elonce, representantes del Colegio de Escribanos de Paraná invitaron a los vecinos a aprovechar la propuesta. "Los escribanos salimos a la calle para hablar y asesorar a todos los que estén interesados", señalaron.
Qué trámites se podrán consultar
Entre las principales inquietudes que suelen plantear los vecinos aparecen las sucesiones, herencias, testamentos, donaciones, compraventa de inmuebles y autorizaciones de viaje para menores de edad.
Los organizadores explicaron que también podrán acercarse personas que tengan dudas sobre boletos de compraventa u otra documentación. Recomendaron llevar los papeles relacionados con cada consulta para facilitar el asesoramiento.
Celina Paifer, representante de la delegación Paraná del Colegio de Escribanos, destacó la importancia de acercar la profesión a la comunidad. "Queremos ser un colegio abierto a la sociedad", expresó, y remarcó la función social que cumplen los profesionales.
Asesoramiento gratuito todos los jueves
Además de esta jornada especial, el Colegio de Escribanos ofrece consultas gratuitas durante todo el año en su sede de calle Urquiza 1180, en Paraná.
Paifer explicó que, debido a la demanda, ampliaron la atención y actualmente reciben consultas todos los jueves, de 10 a 12 horas, sin costo para los interesados.
La escribana destacó que muchas personas necesitan orientación para iniciar trámites y desconocen cómo proceder. Por eso, reiteró la invitación a participar de la jornada del sábado, que permitirá acceder a información profesional de manera gratuita y sin turno previo.