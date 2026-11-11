Magui Bravi quiere volver a estar en pareja y contó qué busca en una nueva relación

A mediados de abril, Magui Bravi anunció su separación de Octavio Cattaneo, con quien compartió más de una década y tuvo a su hijo Galileo. A casi siete meses de aquel anuncio, la bailarina y actriz contó que quiere volver a estar en pareja y habló de lo difícil que le resulta conectar con alguien.

Desde la ruptura, Bravi se enfocó en su trabajo y en la maternidad. Ahora, al hablar de su vida sentimental, explicó que está abierta a conocer a otra persona y que para ella la conversación es fundamental.

El tema surgió en Storytime, el programa que Nazarena Vélez conduce en Bondi Live. “Tenés que salir otra vez a la cancha, reina”, le dijo la conductora, y Bravi respondió entre risas que le cuesta entender cómo se manejan hoy las citas.

Los mensajes que llegan tarde

“Es muy difícil el mercado acá”, dijo Magui Bravi al describir su experiencia. Una de las situaciones que más le llama la atención es cuánto pueden tardar en responderle un mensaje.

Para ilustrarlo, bromeó con quienes creen que pueden contestarle recién en 2029. “En 2029 ya te bloqueé hace siglos”, remató durante el intercambio con Vélez.

La actriz aclaró que se refería a gestos cotidianos, como responder a un simple “¿Cómo estás?”. Dijo que le sorprende la distancia que encuentra incluso en ese primer contacto y que percibe poco compromiso emocional.

Lo que considera indispensable en una pareja

“No sé si estoy un poco exigente, pero hay cosas que para mí son básicas”, explicó Magui Bravi. Entre ellas, mencionó poder hablar de cualquier tema con la persona que tiene enfrente.

La bailarina dijo que presta atención a eso desde las primeras conversaciones. Si hay asuntos que se vuelven tabú de entrada, siente que le resultará difícil construir un vínculo.

También valoró que la otra persona pueda poner en palabras lo que le pasa. “Yo soy muy de hablar las cosas”, señaló al explicar por qué le importa que esa disposición sea mutua.

Las tres cualidades que destacó

Magui Bravi resumió con humor lo que busca en alguien a partir de tres tipos de inteligencia. La primera que mencionó fue la académica, una cualidad que dijo apreciar en las personas que conoce.

La segunda fue la inteligencia emocional. “El pibe que más o menos tiene inteligencia emocional, la rompe”, comentó al hablar de lo que puede atraerle en una cita.

La tercera fue la que llamó “inteligencia de la calle”, que asoció con la capacidad de hacerla reír. “El pibe que te hace reír, le gana a los otros dos”, dijo, antes de cerrar con una aclaración: “Una te pido de las tres”.