El FICER vuelve a Paraná con más de 80 funciones gratuitas: fechas y novedades

FICER 2026: más de 80 funciones gratuitas del 24 al 29 de noviembre.

La octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) se realizará del 24 al 29 de noviembre, con más de 80 funciones gratuitas, nuevas secciones y propuestas para públicos de todas las edades. La programación fue presentada este miércoles en el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos, en Paraná.

Durante la presentación participaron el secretario de Cultura provincial, Julián Stoppello; el presidente del Instituto Audiovisual, Maximiliano Schonfeld; y las directoras artísticas del festival, Betania Cappato y Florencia Curi, quienes adelantaron las principales novedades.

Stoppello destacó el crecimiento del encuentro, que el año pasado recibió más de 20.000 visitas. "Es una política pública que ha tenido continuidad", señaló, y remarcó la importancia de ofrecer una programación gratuita que funcione como vidriera para los realizadores entrerrianos.

Julián Stoppello, secretario de Cultura provincial (Elonce)

Nuevas secciones y protagonismo del cine entrerriano

Schonfeld explicó que esta edición incorporará nuevas secciones y espacios de exhibición. "Es una fiesta del cine, pero también es una fiesta que convoca a las otras artes", expresó, al destacar el vínculo entre las producciones audiovisuales y otras manifestaciones culturales.

Maximiliano Schonfeld, presidente del Instituto Audiovisual (Elonce)

El cine regional tendrá un lugar destacado mediante la sección "Orillas - Imágenes Próximas", que incluirá estrenos y una competencia de cortometrajes. Además, se realizará una muestra especial con producciones entrerrianas que quedaron fuera de la selección competitiva.

Otra novedad será la participación de un jurado joven, integrado por chicos y chicas que se iniciaron en la crítica cinematográfica. Sus integrantes tendrán la responsabilidad de evaluar películas y otorgar un premio.

Películas destacadas y una función con música en vivo

La película de apertura será Glaxo, de Benjamín Naishtat, protagonizada por Lali Espósito, Marcelo Subiotto, Esteban Lamothe y Esteban Bigliardi. Desde la organización adelantaron que esperan contar con la presencia de integrantes del elenco.

Entre las propuestas especiales sobresale la proyección de Tiempos modernos, de Charles Chaplin, en el marco de su 90º aniversario. La función será el viernes 27 de noviembre y contará con el acompañamiento musical de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, dirigida por Luis Gorelik.

También se anunció la participación del cineasta Mariano Llinás, quien presentará una producción vinculada con Jorge Luis Borges y ofrecerá una clase magistral para el público.

Proyecciones gratuitas en distintos espacios

Las funciones se distribuirán entre La Vieja Usina, el complejo Las Tipas, el Cine Círculo, el Centro Provincial de Convenciones y la Cinemateca, además de proyecciones al aire libre y en un domo.

Las directoras artísticas destacaron que la selección busca acercar películas que dialoguen con la identidad regional y, al mismo tiempo, permitan descubrir nuevas formas de hacer cine.

Con esta programación, el FICER buscará ampliar su convocatoria y consolidarse como un espacio de encuentro entre realizadores, artistas y espectadores de toda la provincia.