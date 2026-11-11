Frigerio y el intendente de Larroque repasaron avances en obras, viviendas, salud y rutas

Las obras de infraestructura en Larroque fueron uno de los principales temas de la reunión que mantuvieron el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el intendente de la localidad, Francisco Benedetti. Durante el encuentro, analizaron proyectos vinculados con educación, viviendas, salud y mejoras en las rutas de la región.

La audiencia institucional permitió evaluar el estado de las iniciativas que se ejecutan de manera conjunta entre el Gobierno provincial y el municipio. Entre los avances destacados se encuentra la construcción de una escuela técnica, considerada una obra prioritaria para la comunidad.

Benedetti informó que el establecimiento educativo registra un 84% de ejecución y que su finalización está prevista para el primer semestre de 2027. "Le informé al gobernador sobre el avance de la obra de la escuela técnica, que para los larroquenses es una obra importantísima, esperada desde hace años", expresó.

(GdER)

Construirán 18 viviendas en Larroque

Otro de los anuncios realizados tras la reunión estuvo relacionado con el acceso a la vivienda. El intendente confirmó que durante noviembre comenzará la construcción de 18 unidades habitacionales mediante el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).

El proyecto forma parte de las iniciativas coordinadas entre la Provincia y el municipio para atender las necesidades habitacionales de la población. Benedetti valoró la importancia de avanzar con estas soluciones.

"Son noticias de suma importancia para todos los larroquenses", manifestó el presidente municipal al referirse a los proyectos educativos y habitacionales abordados durante el encuentro.

Mejoras en las rutas provinciales

En materia vial, el intendente repasó las intervenciones realizadas para mejorar las condiciones de circulación y responder a los reclamos de los vecinos de la región.

Según informó, la Provincia finalizó trabajos de bacheo en la ruta provincial Nº 51, en dirección a Urdinarrain, y en la ruta provincial Nº 16, hacia Gualeguaychú y Gualeguay.

A estas tareas se sumaron obras de repavimentación en la rotonda de acceso a Larroque, un sector importante para la conectividad de la localidad con otras ciudades entrerrianas.

Nueva ambulancia para el hospital local

Durante la reunión también se destacó la incorporación de una ambulancia para el hospital San Isidro Labrador. La entrega contó con la participación del ministro de Salud provincial, Daniel Blanzaco.

"Para nosotros, una ciudad de 8.000 habitantes, el haber tenido la posibilidad de recibir una ambulancia nueva fue una excelente noticia", expresó Benedetti, quien valoró el equipamiento destinado al sistema sanitario.

Finalmente, el intendente agradeció la predisposición del Gobierno provincial y extendió una invitación a Frigerio para recorrer las obras en ejecución. "Es de los gobernadores que más veces ha ido a la ciudad de Larroque en gestión", concluyó.