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Avanza la construcción de 15 viviendas en San Jaime de la Frontera

El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, mantuvo una reunión con la intendenta de San Jaime de la Frontera, Miriam Díaz, con el fin de dialogar sobre el avance de la ejecución de 15 viviendas en esa localidad del departamento Federación.

9 de Noviembre de 2026
Construcción de viviendas de IAPV.
Construcción de viviendas de IAPV. Foto: Gobierno de Entre Ríos.

El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, mantuvo una reunión con la intendenta de San Jaime de la Frontera, Miriam Díaz, con el fin de dialogar sobre el avance de la ejecución de 15 viviendas en esa localidad del departamento Federación.

Avanza la construcción de 15 viviendas en San Jaime de la Frontera. Al respecto, el titular del IAPV dijo que "el acceso a una vivienda digna consolida la familia, que es el núcleo fundamental y básico de nuestra sociedad" y resaltó que la obra pública que se ejecuta, en especial la construcción de viviendas, "mejora las condiciones de vida de la gente y genera trabajo genuino y directo".

 

 

El funcionario remarcó que "es fundamental sostener una agenda compartida con los municipios, que nos permita brindar soluciones habitacionales y acompañar las demandas de las comunidades. La articulación entre provincia y municipios es la clave para ejecutar obras y programas con impacto real".

 

Asimismo, indicó que las 15 viviendas que se construyen en San Jaime de la Frontera, en el marco del programa Ahora Tu Hogar, cuentan con un 33 por ciento de avance.

Por su parte, la intendenta Miriam Díaz valoró la "decisión del gobernador Rogelio Frigerio de financiar estas viviendas, que es clave no solo para mejorar la calidad de vida de las familias entrerrianas, sino también para impulsar la economía local y generar empleo".

 

 

En San Jaime de la Frontera, la firma JCB Construcciones SA lleva adelante la ejecución de 15 viviendas de dos dormitorios, una de ellas adaptada para personas con discapacidad.

Temas:

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