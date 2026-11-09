Empleados municipales de distintas localidades de Entre Ríos celebraron su día en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Trabajadores municipales de Concordia, Victoria, Diamante y otras ciudades participaron de una jornada organizada por el gremio en el Club Universitario de Paraná. Hubo actividades deportivas, almuerzo, sorteos y encuentros entre compañeros.
El Día del Empleado Municipal se celebró en Paraná con una jornada que reunió a trabajadores de distintas localidades de Entre Ríos en las instalaciones del Club Universitario. El encuentro, organizado por el gremio SEDAPPER, incluyó actividades deportivas, un almuerzo compartido y sorteos para los participantes.
En diálogo con Elonce, Esteban Mariani, secretario de Finanzas de SEDAPPER, explicó que la celebración contó con el aval de la comisión directiva y destacó el crecimiento de la organización gremial, que actualmente reúne a trabajadores de diferentes puntos de la provincia.
"No solamente representamos a los trabajadores municipales de Paraná, sino de las distintas localidades de la provincia", expresó Mariani. Entre las delegaciones presentes mencionó a Pueblo Brugo, Hernandarias, Piedras Blancas, Santa Elena, Diamante, Victoria, Nogoyá y Concordia.
Actividades deportivas y reconocimiento a los empleados municipales
La jornada comenzó con actividades recreativas y deportivas. Los trabajadores participaron en encuentros de fútbol, vóley y newcom, organizados por los referentes de las distintas localidades, antes de reunirse para compartir el almuerzo.
"Nosotros lo establecemos como una jornada deportiva", explicó Mariani. El dirigente destacó que la propuesta buscó promover el compañerismo y generar espacios de encuentro entre empleados municipales de toda Entre Ríos.
Asimismo, valoró la participación y remarcó la importancia de reconocer el trabajo cotidiano del sector. "Esta fiesta es para ellos y se la merecen por la labor que desarrollan día a día", sostuvo. También planteó que los trabajadores municipales deben ser valorizados y jerarquizados.
Trabajadores de Concordia y Victoria compartieron sus experiencias
Integrantes de la delegación de Concordia destacaron ante Elonce la posibilidad de disfrutar de una jornada diferente junto a sus compañeros. "Es muy lindo disfrutar con los compañeros y conocer gente", expresó uno de los trabajadores.
Otro empleado municipal concordiense, con 21 años de antigüedad, agradeció la invitación al festejo. Entre los asistentes también había trabajadores del servicio de recolección, quienes aprovecharon el encuentro para compartir una partida de truco mientras aguardaban el almuerzo.
Por su parte, una delegación de Victoria manifestó su satisfacción por participar de la celebración. "Venimos de la ciudad de Victoria con todos los compañeros a disfrutar de este hermoso día", señaló uno de sus integrantes, quien agradeció al gremio por incluirlos cada año.
Una celebración con familias, música y sorteos
El encuentro también contó con la presencia de familiares y niños que acompañaron a los trabajadores municipales. El salón principal del Club Universitario se encontraba colmado de asistentes que compartían conversaciones, música y momentos de recreación.
Durante la jornada, los participantes disfrutaron de un almuerzo y aguardaban con expectativa los sorteos organizados para la ocasión, entre los que se encontraba una motocicleta.