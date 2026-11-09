Inauguraron en Paraná el Hogar Aprendiendo a Ser para personas con discapacidad

El Hogar Aprendiendo a Ser abrió sus puertas en Paraná para brindar alojamiento, contención y atención integral a personas con discapacidad. La iniciativa privada contó con el acompañamiento del Gobierno provincial. Desde Iprodi destacaron una capacidad de 234 camas.
El Hogar Aprendiendo a Ser, un nuevo espacio destinado al alojamiento, la contención y la atención integral de personas con discapacidad, fue inaugurado en Paraná con el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos. La iniciativa, impulsada por el sector privado, amplió la oferta de servicios de cuidado en la provincia y sumó una nueva modalidad de atención a una institución que ya contaba con un Centro de Día.
El establecimiento está ubicado en calle Pedro Londero 2947, donde continúa funcionando el Centro de Día de la organización. La apertura del hogar permitió incorporar espacios de alojamiento para personas que requieren acompañamiento y asistencia en su vida cotidiana.
La inauguración contó con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani; el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; el director del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), Diego Vélez; y la directora de la institución, Analía Grochowski. También participaron legisladores provinciales, autoridades, trabajadores y familiares.
Destacaron la ampliación de los espacios de alojamiento
Uno de los aspectos centrales de la inauguración fue la ampliación de las posibilidades de alojamiento para personas con discapacidad que necesitan atención y contención.
Durante la ceremonia, el director del Iprodi, Diego Vélez, destacó la inversión privada y valoró la decisión de desarrollar este tipo de prestaciones en Entre Ríos.
“Para nosotros es muy importante que hayan elegido la provincia de Entre Ríos para brindar este tipo de prestaciones. Es fantástico llegar a tener 234 camas para alojar a personas que no tienen un lugar donde ser contenidas”, expresó.
El funcionario también hizo referencia al nombre de la institución y lo vinculó con los objetivos de autonomía, inclusión y convivencia que busca promover el proyecto.
“Creo que nunca mejor puesto el nombre Aprendiendo a Ser: se trata de aprender a ser autónomo, aprender a ser tolerante, aprender a ser inclusivo y, sobre todo, aprender a ser empático”, manifestó.
Vélez remarcó que, además de la infraestructura, resultaba fundamental el compromiso de los equipos profesionales encargados de acompañar a las personas alojadas.
Alicia Aluani resaltó el trabajo de los profesionales y las familias
La vicegobernadora Alicia Aluani destacó la trayectoria de la institución y el esfuerzo realizado para concretar la apertura del nuevo hogar.
Durante su intervención, puso especial énfasis en el papel de los trabajadores y las familias, a quienes consideró fundamentales para sostener las actividades de atención y acompañamiento.
“Nada de esto sería posible sin el pilar fundamental de este espacio: su equipo humano. Hablamos de personas que trabajan a diario con vocación, cercanía y profesionalismo”, afirmó.
Desde su experiencia como médica pediatra, Aluani también señaló la importancia de desarrollar abordajes interdisciplinarios que contemplen las distintas necesidades de las personas con discapacidad.
En ese sentido, sostuvo que la atención integral debe considerar tanto los aspectos sanitarios como el bienestar emocional, la autonomía y la calidad de vida de quienes reciben acompañamiento.
“Venimos a reconocer el trabajo sostenido y el amor con el que cuidan la vida de tantos entrerrianos”, remarcó.
La vicegobernadora reafirmó además el compromiso del Gobierno provincial con las instituciones que desarrollan tareas vinculadas con la discapacidad.
Salud destacó la articulación entre el Estado y el sector privado
Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, valoró la apertura del establecimiento y destacó su importancia para las familias que necesitan este tipo de servicios.
El funcionario sostuvo que, además de las instalaciones y la inversión económica, la calidad de la atención depende del trabajo coordinado entre profesionales, directivos y familiares.
“Más allá de la infraestructura y de la inversión realizada, quiero destacar especialmente el recurso humano: el compromiso de los directivos, los trabajadores, los enfermeros y las familias”, expresó.
Blanzaco consideró que esa articulación constituye un elemento central para garantizar el funcionamiento de los espacios destinados al cuidado de personas con discapacidad.
También resaltó la necesidad de fortalecer la cooperación entre organismos públicos y entidades privadas para ampliar las respuestas disponibles en la comunidad.
“El trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones y las familias es indispensable para dar respuestas a las necesidades que existen en nuestra comunidad”, afirmó.
“Estamos abriendo las puertas de un hogar”
Uno de los momentos destacados de la ceremonia estuvo a cargo de la directora de Aprendiendo a Ser, Analía Grochowski, quien expresó la emoción de los integrantes de la institución por la apertura.
“Hoy no estamos simplemente inaugurando un sector edilicio, hoy estamos abriendo las puertas de un hogar”, manifestó.
La directora explicó que el objetivo del proyecto es ofrecer un espacio donde cada persona pueda sentirse segura, respetada y acompañada, además de recibir los cuidados necesarios.
En ese sentido, remarcó que la propuesta busca superar la idea de un establecimiento destinado únicamente a brindar servicios y avanzar hacia un ámbito de convivencia y pertenencia.
La nueva modalidad de hogar representa una etapa diferente para la organización, que hasta ahora había desarrollado otras prestaciones de atención y acompañamiento.
Una institución con más de dos décadas de trayectoria
Durante la inauguración, Grochowski repasó la historia de Aprendiendo a Ser y recordó que la organización comenzó sus actividades en 2002, en la provincia de Buenos Aires. Posteriormente, en 2017, extendió su trabajo a Salta, mientras que en 2021 inició su presencia en Entre Ríos.
La apertura del nuevo establecimiento en Paraná marcó otro paso en ese recorrido institucional, al incorporar por primera vez la modalidad prestacional de hogar.
La directora explicó que esta ampliación representa un nuevo desafío para los equipos de trabajo, que deberán sostener una atención integral adaptada a las necesidades de las personas alojadas.
El proyecto se suma a las actividades que la organización ya desarrollaba mediante su Centro de Día, que continuará funcionando en el mismo predio.