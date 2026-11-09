 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Fórmula 1: críticas tras el Gran Premio de Brasil

Briatore criticó a Colapinto y Gasly tras el GP de Brasil: “Un final decepcionante”

Flavio Briatore cuestionó el rendimiento de Colapinto y Gasly tras finalizar sin puntos en Brasil. Reconoció dificultades de Alpine bajo la lluvia y pidió mejoras.

9 de Noviembre de 2026
Briatore criticó a Colapinto tras el GP de Brasil
Briatore criticó a Colapinto tras el GP de Brasil

Flavio Briatore cuestionó el rendimiento de Colapinto y Gasly tras finalizar sin puntos en Brasil. Reconoció dificultades de Alpine bajo la lluvia y pidió mejoras.

Flavio Briatore calificó el desempeño de Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, y fiel a su estilo directo, el asesor ejecutivo de la escudería Alpine señaló que lo realizado por ambos pilotos fue “decepcionante”, tras haber terminado en la 13° y 14ª posición, respectivamente, sin haber sumado puntos.

 

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el italiano no tuvo pelos en la lengua al mostrarse molesto por lo realizado por el argentino y el francés, quienes padecieron un fin de semana marcado por las severas condiciones climáticas protagonizadas por la lluvia, en el Autódromo Carlos Pace, de Interlagos.

 

“Un final decepcionante para un fin de semana en el que, en general, hemos rendido por debajo de lo esperado”, señaló.

 

En ese sentido, el italiano explicó que la estructura de Enstone necesita recuperar velocidad en pista mojada, debido a que el ritmo de los monoplazas resultó más esperanzados cuando el asfalto estaba seco.

“Está claro que tenemos trabajo por hacer para entender cómo sacar el máximo provecho del coche en condiciones de lluvia, ya que fue uno de nuestros puntos débiles este fin de semana”, precisó.

 

Y agregó: “Estuvimos entre los más rápidos con los neumáticos blandos durante la fase de la carrera en la que todos cambiaron a neumáticos de seco, pero eso dejó de ser así poco después, cuando regresó la lluvia. Tenemos muchas cosas que analizar como equipo antes de centrarnos en la próxima carrera en Las Vegas”, sintetizó.

 

Con los seis puntos que sumó Racing Bulls este domingo en Interlagos, la ventaja del equipo de Faenza sobre Alpine en la lucha por la quinta posición del campeonato de constructores escaló a 45 unidades, a falta de tres grandes premios para el final de la temporada 2026.

Temas:

Franco Colapinto Flavio Briatore Pierre Gasly alpine Fórmula 1
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso