Colapinto terminó 13° en Brasil y se quedó sin sumar puntos en la Fórmula 1

Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 y no logró sumar puntos para Alpine en el circuito de Interlagos. El piloto argentino tuvo una largada complicada, en la que perdió varias posiciones, aunque consiguió recuperarlas parcialmente durante el desarrollo de la competencia.

Colapinto había conseguido avanzar dos lugares en la grilla de partida debido a sanciones aplicadas a otros competidores y finalmente largó desde el 15° puesto. Sin embargo, no pudo aprovechar esa posición inicial y debió afrontar una carrera de recuperación.

A lo largo de la prueba, el argentino buscó mejorar su ubicación y logró superar algunos de los obstáculos que se presentaron en pista. Finalmente, cruzó la bandera a cuadros en el 13° lugar, fuera de la zona de puntos, reservada para los diez primeros clasificados.

Colapinto terminó por delante de Pierre Gasly

Uno de los aspectos destacados para el argentino fue haber finalizado por delante de su compañero de equipo. El francés Pierre Gasly terminó 14°, inmediatamente detrás de Colapinto, en otra jornada sin puntos para Alpine.

El resultado dejó al piloto argentino con sensaciones encontradas, después de una competencia en la que consiguió recuperar terreno, pero sin alcanzar las posiciones necesarias para sumar unidades en el campeonato.

Durante el fin de semana, Colapinto había manifestado dificultades con el rendimiento de su monoplaza. Tras la clasificación, reconoció que no habían encontrado el nivel de adherencia esperado y resumió uno de los principales inconvenientes: "No teníamos grip".

Norris ganó en Interlagos y Colapinto piensa en Las Vegas

La victoria en el Gran Premio de Brasil quedó en manos de Lando Norris, quien se impuso en Interlagos y se llevó los puntos principales de la jornada. El segundo puesto fue para Max Verstappen, mientras que Isack Hadjar completó el podio. De esta manera, los tres pilotos ocuparon las posiciones de privilegio en una nueva fecha del calendario de la Fórmula 1.

Tras su participación en Brasil, Colapinto tendrá casi dos semanas para preparar su próxima presentación con Alpine. Según informó TN, la actividad continuará del 19 al 22 de noviembre en el Gran Premio de Las Vegas, que se disputará en el circuito callejero de la ciudad estadounidense.

La competencia marcará la última parada de la gira americana de la categoría. Allí, el argentino buscará mejorar su rendimiento y volver a luchar por un lugar entre los diez primeros, con el objetivo de sumar puntos para su escudería.