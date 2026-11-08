El papa León XIV ya está rumbo a la Argentina: el viaje durará 35 minutos

El papa León XIV llegará este domingo 8 de noviembre a la Argentina para comenzar una visita histórica que se extenderá hasta el miércoles 11. El arribo está previsto para las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo, donde concluyó su primera etapa de la gira sudamericana.

Antes de viajar, el pontífice celebró su última misa en Uruguay frente a la Basílica Catedral de Florida, en el marco de la festividad de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país vecino. La ceremonia reunió a miles de fieles y estuvo marcada por mensajes sobre la fe, la familia y el compromiso social.

Durante su homilía, León XIV destacó la importancia de la religión en la vida cotidiana y pidió a las autoridades que trabajen por el bienestar de toda la población. También resaltó el papel de las mujeres en la transmisión de la fe entre generaciones.

La agenda del Papa en la Argentina

La llegada de León XIV marcará el regreso de un pontífice al país después de 39 años. La última visita papal fue la de Juan Pablo II, en abril de 1987.

El primer compromiso será un acto de bienvenida en Aeroparque. Luego, el Papa se trasladará a la Plaza San Martín, donde realizará un homenaje al general José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia.

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, despide al Papa de Uruguay

Posteriormente, será recibido por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. También mantendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Uno de los puntos centrales de la visita será el mensaje social del pontífice, que tiene entre sus principales preocupaciones la pobreza, el desempleo y las desigualdades económicas. También plantea la necesidad de debatir el impacto de la inteligencia artificial y establecer mecanismos para evitar que profundice las diferencias sociales.

Misas y actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján

La agenda continuará el lunes 9 de noviembre con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde se encontrará con residentes y trabajadores de la institución.

Ese mismo día, a las 11:30, encabezará una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Además, tendrá reuniones con representantes de comunidades religiosas y autoridades eclesiásticas.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en el predio de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá encuentros con integrantes de la Iglesia.

Finalmente, el miércoles 11, el pontífice visitará Luján, donde protagonizará una celebración religiosa frente a la Basílica. Luego continuará su recorrido internacional hacia Perú, última escala de su gira sudamericana.