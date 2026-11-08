El río se acerca al nivel de evacuación en Paraná y ya cubrió parte del Balneario Municipal

REDACCIÓN ELONCE
El curso de agua creció 1.55 metros en un mes y se encuentra a solo 12 centímetros del nivel de evacuación. Según imágenes a las que accedió Elonce, el curso de agua avanza sobre los sectores de playa del Balneario Municipal y del Club Atlético Estudiantes (CAE).
El río superó el nivel de alerta en Paraná y mide 4.88 metros este domingo, según los registros de Prefectura a los que accedió Elonce. El curso de agua creció 1.55 metros en un mes y se encuentra a solo 12 centímetros del nivel de evacuación.
Según imágenes a las que accedió Elonce, el curso de agua avanza sobre los sectores de playa del Balneario Municipal y del Club Atlético Estudiantes (CAE).
De acuerdo al informe hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA) “es probable que los tiempos de traslado de la onda de crecida se incrementen así como los tiempos de residencia, dado el significativo volumen en tránsito y el actual retorno de condiciones favorables para la generación de escorrentía sobre las principales áreas generadoras de caudal”. En ese sentido, desde el organismo nacional sugieron “seguir la evolución de los pronósticos numéricos y perspectivas, así como la actualización de las fechas de excedencia de los niveles de Alerta y Evacuación en el tramo”.
En tanto, en La Paz, el río mide 6.07 metros y se mantiene en alerta estacionario a ocho centímetros del nivel de evacuación, previsto en 6.15 metros para esa localidad del norte entrerriano. Asimismo, en Santa Elena, registra una altura de 5.87 metros y creció cuatro centímetros desde la última medición del sábado, pero aun se mantiene lejos de los niveles de alerta y evacuación, previstos es 6.90 metros y 7.25 metros, respectivamente. Mientras que en Hernandarias, se encuentra en alerta estacionario a 5.69 metros y a 31 centímetros del nivel de evacuación.
Aguas abajo, a la altura del puerto de Diamante, el Paraná mide 5.07 metros y se encuentra a 23 centímetros del nivel de alerta y a 43 centímetros del nivel de evacuación. Y en Victoria, el rio registra una altura de 4.20 metros, pero aun se mantiene a 40 centímetros del nivel de alerta y a 70 centímetros del nivel de evacuación.
Las recomendaciones de Prefectura por la creciente
Con el objetivo de prevenir accidentes y resguardar la integridad de las personas y sus bienes, desde Prefectura Naval Argentina se difundieron una serie de recomendaciones de seguridad destinadas a pobladores isleños, familias ribereñas y navegantes.
Se aconsejó extremar las precauciones en las zonas costeras ante la posible presencia de serpientes y otros animales desplazados por el avance del agua. También se recomendó evitar que los niños permanezcan en sectores inundados o áreas bajas y solicitar asistencia médica inmediata ante cualquier mordedura.
Asimismo, se indicó la importancia de resguardar documentos personales y papeles de valor en bolsas impermeables, además de priorizar la asistencia y evacuación de niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
Ante situaciones de emergencia o necesidad de evacuación, la población podrá comunicarse con Prefectura Naval Argentina al 106, la Policía al 101 o Emergencias Médicas al 107.
Medidas de seguridad para navegantes
Las autoridades recomendaron navegar con especial precaución debido a la posible presencia de troncos, camalotes y otros elementos flotantes arrastrados por la corriente. Además, recordaron la obligación de contar con los elementos de seguridad reglamentarios y mantener los chalecos salvavidas disponibles.
También se advirtió sobre la importancia de respetar la capacidad máxima de carga de las embarcaciones y procurar que todos los pasajeros permanezcan sentados durante la navegación.
En las zonas ribereñas de Toma Vieja, Toma Nueva, Los Arenales, Puerto Sánchez, Puerto Viejo y Bajada Grande, se solicitó circular a velocidad reducida y mantener una distancia superior a 200 metros de la costa, con el propósito de evitar la generación de oleaje que pudiera afectar a las viviendas y familias del sector.
Precauciones para quienes utilizan kayaks y embarcaciones a remo
Para quienes practican actividades náuticas en kayaks o embarcaciones a remo, se recordó la importancia de utilizar siempre el chaleco salvavidas correctamente ajustado, consultar las condiciones meteorológicas antes de salir y llevar un remo de repuesto.
También se recomendó vestir prendas de colores llamativos para facilitar la localización, informar previamente el recorrido a familiares y a Prefectura, y mantenerse alejados de embarcaciones de gran porte.
Finalmente, se indicó que, ante un vuelco, los ocupantes no deben abandonar el kayak, ya que puede servir como elemento de flotación mientras esperan asistencia. Además, se recordó que los menores de 18 años deben realizar estas actividades acompañados por adultos.