Clausuraron otra fiesta clandestina con 400 personas, en su mayoría menores de edad

Una fiesta con aproximadamente 400 personas, en su mayoría menores de edad, fue desarticulada durante la madrugada de este domingo en Paraná. El evento se desarrollaba en un inmueble ubicado en calle Ibapoy, donde personal de la Dirección General de Control Urbano Municipal, con colaboración de la Policía, constató irregularidades vinculadas con la cantidad de asistentes y las condiciones de seguridad.

Durante la inspección, los agentes municipales verificaron que el encuentro no reunía las condiciones necesarias para su desarrollo y labraron la correspondiente acta de infracción. Ante las irregularidades detectadas, se dispuso el cese de la actividad musical y la desconcentración progresiva de los concurrentes, con acompañamiento preventivo de los efectivos policiales.

Desarticularon otra fiesta con 400 personas en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

El procedimiento tuvo como objetivo garantizar el orden y la seguridad durante la salida de los asistentes. La intervención se produjo una semana después de otro operativo similar, también en Paraná, donde las autoridades clausuraron una fiesta con alrededor de 400 adolescentes.

El antecedente de otra fiesta con 400 adolescentes

El fin de semana anterior, una fiesta clandestina fue clausurada en una quinta ubicada en calle Pedro Londero 1837, entre Don Bosco y Fraternidad. El establecimiento tenía autorización municipal para celebrar un cumpleaños de 15 con aproximadamente 140 invitados, pero durante la inspección se constató una convocatoria considerablemente mayor.

En aquella oportunidad, los organizadores habían implementado la venta de entradas mediante códigos QR y se había permitido el ingreso de bebidas alcohólicas. La intervención comenzó después de que se recibiera una alerta por una avalancha de personas en el acceso al predio, situación que motivó la presencia policial y la posterior convocatoria a las autoridades municipales.

La subjefa de la División Operaciones de la Jefatura Departamental Paraná, Cecilia Galiano, explicó a Elonce que la autorización presentada correspondía a una celebración privada, aunque en el lugar se desarrollaba una fiesta con venta de entradas. La funcionaria aclaró que, según lo constatado por la Policía, no se trataba de un cumpleaños de 15.

Tras verificar las irregularidades, las autoridades dispusieron la clausura del evento y el desalojo de los participantes, procedimiento que se completó sin incidentes.