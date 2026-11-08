Amenazas de muerte al Papa León XIV: quién es el detenido y qué encontraron en su casa

Un hombre de 49 años fue detenido por presuntas amenazas de muerte contra el papa León XIV, en el marco de una investigación realizada por la Policía Federal Argentina (PFA) y la Justicia federal de Campana. El sospechoso, de ocupación obrero, fue localizado en una vivienda de Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar, donde los investigadores secuestraron tres teléfonos celulares y un dron, cuya capacidad operativa será analizada.

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, con intervención de la Secretaría Penal N° 2, encabezada por Agustín Ocampo. Según informaron fuentes judiciales citadas por Infobae, el detenido fue imputado inicialmente por amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista, mientras se intenta establecer el alcance de los mensajes y las circunstancias en que fueron realizados.

La detención se concretó durante las horas previas a la llegada del pontífice a la Argentina, prevista para este domingo 8 de noviembre. Hasta el momento, no trascendió públicamente el contenido de la amenaza que dio origen a la investigación, publicó Infobae.

Cómo comenzó la investigación por las amenazas al Papa

La investigación comenzó el viernes 6 de noviembre, alrededor de las 16.30, cuando el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina informó sobre una comunicación intimidatoria dirigida contra la vida de León XIV.

Ante la gravedad de la denuncia y la proximidad de la visita papal, el fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas, impulsó verbalmente la acción penal para agilizar las primeras medidas, sin perjuicio de su posterior intervención formal en el expediente.

Las actuaciones quedaron a cargo de la DUIA, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, con participación de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). También colaboró la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que proporcionó información requerida por los investigadores durante las 24 horas posteriores a la denuncia.

Qué encontraron durante el allanamiento en Pilar

A partir de las tareas de investigación y del análisis de la información obtenida, los efectivos identificaron un domicilio vinculado con el sospechoso en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar. Allí se realizó un allanamiento que permitió concretar su detención.

Durante el procedimiento, la Policía Federal secuestró tres teléfonos celulares, uno de los cuales habría sido utilizado para efectuar la llamada amenazante. Los dispositivos quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con las pericias correspondientes.

Los investigadores también encontraron un dron, cuyas características técnicas y capacidades operativas todavía son materia de análisis. Hasta el momento, no se informó que el dispositivo haya sido utilizado para cometer algún delito ni se estableció públicamente una relación directa con la amenaza investigada.

La SIDE comunicó oficialmente el arresto mediante una publicación en la red social X. Por su parte, las autoridades judiciales continúan con las actuaciones para determinar la responsabilidad del detenido y esclarecer las circunstancias del hecho.

La detención ocurrió antes de la llegada de León XIV

El operativo se desarrolló en vísperas de la visita del papa León XIV a la Argentina, que comenzará este domingo a las 16.30, cuando el pontífice arribe al Aeroparque Jorge Newbery procedente de Montevideo.

La agenda oficial contempla un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre, una reunión con el presidente Javier Milei en Casa Rosada y un encuentro institucional con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y diplomáticos en el Palacio Libertad.

Durante su permanencia en el país, León XIV encabezará celebraciones religiosas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. También visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y participará de encuentros con representantes del mundo laboral, referentes de distintas confesiones religiosas y jóvenes.

Una visita papal después de 39 años

La llegada de León XIV marcará la primera visita de un papa a la Argentina desde 1987, cuando Juan Pablo II recorrió distintas ciudades del país. El presidente Javier Milei declaró la gira de interés nacional mediante el decreto 1103/2026, que también estableció feriados con diferentes alcances territoriales durante las actividades previstas.

El pontífice permanecerá en territorio argentino hasta el miércoles 11 de noviembre, cuando partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia Lima, Perú, donde desarrolló buena parte de su actividad pastoral antes de asumir el pontificado.

Antes de iniciar su viaje por Sudamérica, que también comprende Uruguay y Perú, León XIV expresó en sus redes sociales: “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”.