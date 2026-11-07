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Policiales Procedimiento policial en la capital entrerriana

Allanamiento en barrio Humito: secuestraron un arma de fuego y un hombre quedó investigado

La Policía realizó un allanamiento en barrio Humito de Paraná, donde secuestró un revólver calibre .32 y cartuchería. Un hombre de 32 años fue identificado y quedó supeditado a una causa por tenencia ilegal de arma de fuego.

7 de Noviembre de 2026
Allanamiento en barrio Humito: secuestraron un arma.
Allanamiento en barrio Humito: secuestraron un arma. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

La Policía realizó un allanamiento en barrio Humito de Paraná, donde secuestró un revólver calibre .32 y cartuchería. Un hombre de 32 años fue identificado y quedó supeditado a una causa por tenencia ilegal de arma de fuego.

Un allanamiento en barrio Humito de Paraná permitió el secuestro de un arma de fuego calibre .32 y cartuchería, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley de Armas y Explosivos. El procedimiento fue realizado por personal de la Policía de Entre Ríos en una vivienda de la capital provincial.

 

Durante la requisa del inmueble, los efectivos localizaron el arma y las municiones, que fueron incorporadas a la investigación judicial. El operativo se desarrolló bajo las directivas de la Fiscalía interviniente, indicaron fuentes policiales de la División Robos y Hurtos.

 

Como resultado del procedimiento, un hombre de 32 años fue identificado y quedó supeditado a la causa por tenencia ilegal de arma de fuego, según informaron fuentes policiales.

 

Investigación por tenencia ilegal de armas

 

Desde la fuerza provincial señalaron que estos procedimientos formaron parte de las tareas destinadas a prevenir delitos vinculados con la circulación de armas ilegales.

Asimismo, indicaron que los operativos se desarrollaron mediante el trabajo coordinado de distintas áreas policiales, con el objetivo de retirar armas de circulación y reducir los riesgos para la seguridad de la población.

 

La investigación continuó bajo intervención de la Fiscalía, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades en el hecho.

Temas:

Paraná arma de fuego seguridad
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