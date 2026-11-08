Fiesta Nacional de la Avicultura: emprendedores y clubes recibieron a visitantes en Crespo

La segunda noche de la Fiesta Nacional de la Avicultura reunió este sábado 7 de noviembre a artesanos, productores y clubes en el predio ferial de Crespo. Mientras el público se acercaba al escenario para ver a El Polaco, en los puestos se ofrecían desde figuras de cerámica hasta alfajores artesanales.

Elonce recorrió la feria de emprendedores y el patio gastronómico, donde conversó con expositores y visitantes. Entre las propuestas encontró piezas elaboradas especialmente para la celebración, chocolates y una variedad de alfajor que había sido premiada en Buenos Aires.

La cocina también tuvo un lugar propio en la jornada. Las cantinas estuvieron a cargo de clubes e instituciones participantes, que destinan lo recaudado a sostener sus actividades.

Gallinas y pollitos hechos en cerámica

Florencia, al frente de For You Cerámica, llegó desde Libertador San Martín con una colección preparada para la feria. Entre las piezas que exhibió había gallinas y pollitos, una referencia a la actividad avícola que da nombre al encuentro.

"Nos preparamos para esta feria. Hicimos varias piezas con la temática", explicó la artesana mientras mostraba sus creaciones. Contó que había empezado a trabajar con anticipación para llevar una producción especialmente pensada para la ocasión.

Las figuras de aves formaron parte de la propuesta decorativa del puesto. La emprendedora señaló que la preparación le había llevado varias semanas y se mostró satisfecha por poder exhibir el resultado en Crespo.

El alfajor de Crespo que ganó en Caminos y Sabores

En otro puesto de la Fiesta Nacional de la Avicultura, un emprendimiento local presentó su línea de alfajores artesanales. "Somos locales, estamos muy contentos de estar en nuestra ciudad", dijo uno de los productores al recibir al móvil de Elonce.

La oferta incluía el clásico de dulce de leche, variedades de chocolate blanco y negro, frutos del bosque y ron. A esas opciones se sumó una combinación de dulce de leche con pasta de maní.

Según el expositor, esa última variedad fue premiada en la edición anterior de Caminos y Sabores, realizada en La Rural de Palermo. "Es el que el año pasado salió campeón", contó al mostrar el producto que llevó a la feria.

Cuánto costaban y qué opciones había para llevar

Cada alfajor se vendía a $2.800. Para quienes querían llevar varias unidades, el puesto ofrecía cajas de cuatro y de ocho.

Emprendedores y publico en la Fiesta Nacional de la Avicultura

También había una promoción que permitía combinar sabores. Esa opción daba la posibilidad de probar distintas elaboraciones en una misma compra.

En la presentación del puesto, los expositores incorporaron figuras relacionadas con las aves. El productor valoró la posibilidad de mostrar su trabajo tanto a los vecinos de Crespo como a quienes llegaron de otras localidades.

Unas 40 personas detrás de la cantina de Cultural

En el patio gastronómico, Gabriel, presidente de la Asociación Deportiva Cultural de Crespo, explicó cómo se organiza el trabajo durante la Fiesta Nacional de la Avicultura. "Por noche, más o menos somos 40 personas trabajando", contó.

El equipo se divide entre las parrillas, la cocina al disco, el armado de los pedidos y el despacho de bebidas. El menú de la cantina incluía hamburguesas de pollo y de carne, sándwiches de churrasquito y empanadas fritas.

El dirigente recordó que la lluvia había complicado la apertura del viernes y señaló que esperaban una mejor jornada el sábado. Definió la recaudación como "una ayuda económica" para sostener al club y seguir invirtiendo en las actividades de los chicos.

De General Ramírez y Arrecifes al predio ferial

Entre las mesas del patio, Elonce conversó con visitantes de General Ramírez que llegaron para disfrutar de la música y comer en el predio. Una de las asistentes contó que suele ir cuando puede y que esa noche había bailado con Maravillas Alemanas.

Otra persona del mismo grupo también mencionó a la agrupación cuando le preguntaron a quién había ido a ver. Después del baile, las hamburguesas, las papas fritas y los sándwiches estuvieron entre sus elecciones.

Recorrida por el patio gastronómico de la Fiesta Nacional de la Avicultura

En la feria, el móvil se encontró además con una familia de Arrecifes, provincia de Buenos Aires. Sus integrantes contaron que habían llegado el viernes por la noche y que aprovecharon el sábado para recorrer los puestos y participar de las actividades.

Una canción de El Polaco antes del show

Luciano y Melina, dos hermanos de Crespo, recorrieron la Fiesta Nacional de la Avicultura junto a sus padres. Los dos esperaban la presentación de El Polaco, uno de los espectáculos anunciados para la segunda noche.

"Venir con la familia", respondió Melina cuando le preguntaron qué era lo que más disfrutaba del encuentro. Uno de los adultos explicó que habían ido por el interés de los chicos en el cantante y señaló a Luciano: "Él es más fanático".

El chico cerró la charla con un fragmento de una canción de su artista favorito. La 32ª edición continuará este domingo 8 de noviembre, con Soledad Pastorutti anunciada para el cierre en el escenario principal.