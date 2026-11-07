"El chamamé me salvó la vida": Antonio Tarragó Ros presentó "El Alma Entrerriana" en Paraná

Antonio Tarragó Ros presentó este sábado 7 de noviembre "El Alma Entrerriana" en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. La función comenzó a las 20, con entrada libre y gratuita, y puso en escena parte de una obra que el músico donó a la provincia para que pueda difundirse en escuelas y espacios culturales.

El proyecto reúne 48 temas tradicionales de Entre Ríos interpretados con acordeón, guitarra y voz. El formato busca conservar la sonoridad del repertorio, que el artista acompañó durante la presentación con relatos y referencias a los autores entrerrianos.

Después del espectáculo, mientras todavía se sacaba fotos con el público, el acordeonista habló con Elonce sobre su vínculo con la provincia. "He tenido grandes amigos entrerrianos, pero más que familia", contó al recordar los afectos que construyó a lo largo de sus visitas.

Una obra que reúne canciones, biografías y leyendas

"El Alma Entrerriana" incluye cuatro fascículos sobre la flora, la fauna, las aves y los reptiles de la provincia. El material también incorpora una selección de leyendas locales.

A ese contenido se suman 100 biografías de figuras vinculadas con la historia y la cultura de Entre Ríos. La selección abarca desde próceres y poetas hasta científicos y artistas.

Antonio Tarragó Ros explicó que buscó junto a Hugo Mena un título que reuniera lo que definió como "el capital que tiene un pueblo, que tiene una provincia, que tiene una región". Al hablar de esa diversidad, puso como ejemplo a las comunidades de alemanes del Volga, que conservan las comidas y canciones de sus abuelos.

La chamarrita, el chamamé y la memoria de su padre

El músico recordó que su padre tocaba la chamarrita para bailar. Distinguió ese modo de interpretarla de una variante que escuchó en Entre Ríos, cuyo ritmo, según explicó, se acerca al de la milonga.

Al referirse al chamamé, Antonio Tarragó Ros resumió el lugar que ocupa en su trayectoria: "El chamamé me salvó la vida, en todo sentido". También habló de la influencia familiar en su manera de hacer música: "Cuando hago cosas como papá me siento orgulloso".

El acordeonista, nacido en Curuzú Cuatiá, retomó una frase que había compartido con el público durante la función. "Soy un entrerriano nacido en Curuzú Cuatiá", dijo al describir su identificación con la provincia.

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La Delfina y Pancho Ramírez en una décima

Entre las historias de la obra, el músico destacó la de La Delfina, compañera de Francisco Ramírez. Contó que, al trabajar con Mena, encontró una manera de evocar al personaje a través de la chamarrita.

En su interpretación poética, vinculó el origen brasileño de La Delfina con el de ese ritmo. La imagen le permitió contar que aquella figura histórica perdura en la memoria entrerriana a través del canto.

Antonio Tarragó Ros recitó en la entrevista el comienzo de la décima que condensa esa idea: "La chamarrita entrerriana es La Delfina cantando". En los versos finales, la mujer espera a Pancho Ramírez para cantarle su amor.