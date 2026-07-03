Antonio Tarragó Ros ofrecerá un recital gratuito e invitan a disfrutar de Diamante

REDACCIÓN ELONCE
El reconocido músico se presentará este sábado en el Teatro Marconi con entrada libre y gratuita, supo Elonce. El intendente de Diamante, Ezio Gieco, también invitó a recorrer los principales atractivos turísticos de la ciudad durante las vacaciones de invierno.
El reconocido chamamecero Antonio Tarragó Ros se presentará este sábado 4 de julio, a las 21, en el Teatro Marconi de Diamante, en un espectáculo con entrada libre y gratuita impulsado por el Gobierno de Entre Ríos junto al municipio local.
El intendente de Diamante, Ezio Gieco, confirmó a Elonce que existe una importante expectativa por el recital y señaló que ya recibieron consultas de vecinos de distintas localidades interesadas en asistir al evento.
"Estamos esperando el día de mañana porque vamos a ser protagonistas de un evento muy importante. Vamos a recibir a Antonio Tarragó Ros en el Teatro Marconi brindando un espectáculo con entrada libre y gratuita", expresó.
Ingreso por orden de llegada
El jefe comunal explicó que el acceso será por orden de llegada y recomendó concurrir con anticipación para asegurar un lugar, ya que la sala cuenta con aproximadamente 250 butacas.
"Las puertas estarán abiertas para que la gente pueda ingresar por orden de llegada. Recomendamos asistir un rato antes para poder ubicarse cómodamente y disfrutar del espectáculo", indicó.
Además, destacó que el teatro estará calefaccionado para brindar mayor comodidad al público.
Música y material educativo
Durante la presentación, los asistentes podrán disfrutar de los principales clásicos del artista junto a los músicos que integran su banda.
Gieco también adelantó que el público podrá acceder, mediante un código QR, a la descarga gratuita de la obra "El Alma Entrerriana", un material audiovisual y educativo desarrollado por Antonio Tarragó Ros junto al músico Hugo Mena.
"Podrán descargar gratuitamente ese material que tiene un gran valor educativo sobre la flora y la fauna de nuestra región", destacó.
El intendente valoró además el contenido de la propuesta artística. "Es una forma de aprender un poco más y de tomar conciencia sobre el cuidado de nuestra naturaleza, algo que siempre nos hace bien recordar", sostuvo.
Una invitación para recorrer Diamante
Aprovechando el inicio del receso invernal, Gieco invitó a turistas y visitantes a conocer los distintos atractivos naturales de la ciudad. Entre ellos destacó el Parque Nacional Pre Delta, que recientemente incorporó nuevas instalaciones tras la anexión del Campo Coronel Sarmiento, mejorando la infraestructura destinada a los visitantes.
También recomendó recorrer la Reserva Natural Municipal Tierra Chaná, un espacio con alrededor de 35 kilómetros de senderos, apto para caminatas, ciclismo y trekking.
Costanera y turismo de naturaleza
El intendente señaló además que el municipio continúa trabajando en la puesta en valor de la zona portuaria mediante la obra denominada Bajada del Puerto, que conecta el casco urbano con el río Paraná.
Según explicó, el objetivo es ampliar los espacios recreativos para que vecinos y turistas puedan disfrutar de la pesca deportiva, los paseos y el contacto con la naturaleza.
"Tenemos mucho para ofrecer desde el punto de vista de nuestros recursos naturales y seguimos trabajando para desarrollar cada vez más nuestra costanera", concluyó.