Selección Argentina: la formación que pondría a Scaloni para enfrentar a Cabo Verde este viernes

La Selección Argentina se medirá este viernes ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 y Lionel Scaloni todavía mantiene algunas dudas sobre la formación inicial. El partido se jugará desde las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami, con el objetivo de avanzar a los octavos de final.

El entrenador no confirmó el once en la conferencia previa, aunque adelantó que Cristian “Cuti” Romero estará disponible luego de la molestia en la rodilla que lo dejó fuera del último encuentro de la fase de grupos. Su regreso le abre una alternativa para volver a la zaga titular.

La principal duda en el fondo pasa por definir si Romero recupera su lugar desde el arranque o si Nicolás Otamendi continuará entre los titulares. Lisandro Martínez aparece como una fija para ocupar el otro puesto de la defensa central.

En los laterales, Nahuel Molina tendría asegurado su lugar por la derecha. Sobre la izquierda, en cambio, Scaloni debe decidir entre Nicolás Tagliafico y Facundo Medina, dos jugadores que ya tuvieron minutos durante el Mundial.

El mediocampo sale de memoria

La mitad de la cancha de la Selección Argentina tendría a Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada. El esquema apunta a sostener la estructura que utilizó el equipo durante la fase de grupos, con Enzo Fernández más libre para avanzar y conectarse con los atacantes.

Lionel Messi volverá a ser titular luego de haber comenzado como suplente en el último partido ante Jordania. El capitán ingresó en aquel encuentro y convirtió, mientras que Scaloni anticipó que su presencia y sus minutos dependerán de cómo se presente el desarrollo en Miami.

La otra incógnita está en el delantero que acompañará a Messi. Lautaro Martínez aparece como una opción fuerte tras sus últimas actuaciones, pero Julián Álvarez también pelea por el puesto debido a su despliegue y capacidad para presionar en la salida rival.

El técnico argentino remarcó que Cabo Verde no será un adversario sencillo. El equipo africano avanzó invicto desde la fase de grupos y, según destacó Scaloni, mostró orden defensivo, capacidad para cerrar espacios internos y velocidad para salir de contraataque.

La probable formación ante Cabo Verde

De no haber cambios de último momento, la Selección Argentina formaría con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

El encuentro marcará el inicio de la etapa de eliminación directa para el campeón del mundo. Argentina llega después de una fase de grupos con tres triunfos, mientras que Cabo Verde clasificó tras igualar sus tres partidos y convertirse en una de las sorpresas del torneo.

Scaloni definirá la formación horas antes del partido, como suele ocurrir en su ciclo. La decisión final dependerá de la evolución de Romero, del perfil que busque para el lateral izquierdo y de quién acompañará a Messi en un duelo en el que no habrá margen para errores.