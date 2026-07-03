Intentaron ocultar 91 dosis de cocaína entregándole a una menor una media con la droga

Personal de la Comisaría Primera de Concordia secuestró 91 envoltorios con cocaína durante un procedimiento realizado en la vía pública, en el marco de un patrullaje preventivo.

El hecho ocurrió en inmediaciones de Zorraquín y Alvear, donde los efectivos, que recorrían la zona en un móvil policial, observaron a un hombre sentado en la tribuna de una cancha de fútbol y básquet intercambiando pequeños objetos con otro sujeto.

Al descender del patrullero e identificarse, los uniformados advirtieron que ambos hombres le entregaron una media a una niña que se encontraba en el lugar y luego se retiraron rápidamente.

Según se informó, la media cayó al suelo y de su interior salieron varios envoltorios de nylon transparente que contenían una sustancia blanca.

Ante esa situación, se dio intervención a la División Drogas Peligrosas, cuyos efectivos realizaron las pruebas de rigor y procedieron al secuestro de 91 envoltorios con cocaína.

Asimismo, tomó intervención personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, que realizó la entrega de la menor a su progenitora.