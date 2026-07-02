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Incendio en una vivienda fue controlado tras un amplio operativo de bomberos

El incendio en una vivienda ocurrió en la noche de este jueves en el barrio Paraná XIII. Bomberos Voluntarios y Zapadores lograron controlar las llamas y continuaban con tareas de enfriamiento e investigación en el lugar.

2 de Julio de 2026
La vivienda incendiada.
La vivienda incendiada. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

El incendio en una vivienda ocurrió en la noche de este jueves en el barrio Paraná XIII. Bomberos Voluntarios y Zapadores lograron controlar las llamas y continuaban con tareas de enfriamiento e investigación en el lugar.

El incendio en una vivienda movilizó durante la noche de este jueves a Bomberos Voluntarios y Bomberos Zapadores hasta el barrio Paraná XIII, donde una casa ubicada en la intersección de calle 1º de Mayo y Burmeister fue afectada con grandes daños materiales. Tras un intenso operativo, las llamas fueron controladas y se evitó que el fuego se propagara.

 

El siniestro se produjo en el sector C, departamento 4, donde las dotaciones trabajaron de manera conjunta para extinguir el incendio y asegurar el lugar.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Según la información oficial, antes de la medianoche el fuego ya había sido controlado, aunque los bomberos permanecían en la vivienda realizando tareas de enfriamiento y remoción de escombros.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Continúan las pericias para determinar el origen

 

Una vez finalizadas las tareas de extinción, los equipos de emergencia iniciaron las labores necesarias para preservar la escena y permitir el posterior trabajo investigativo.

Las pericias buscarán establecer cómo se originó el incendio y determinar las circunstancias que provocaron el incendio.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

 

De acuerdo con los primeros datos, la vivienda pertenece a un hombre que viviría solo, aunque hasta el momento no se informó oficialmente si el ocupante se encontraba en el lugar al momento del siniestro ni si hubo personas lesionadas.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Participó personal policial

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Además de Bomberos Voluntarios y Bomberos Zapadores, en el operativo intervino personal de la Comisaría Décimo Sexta, que colaboró con las tareas de seguridad y preservación del lugar.

 

Incendio de vivienda en calle 1º de Mayo y Burmeister

Temas:

Incendio Vivienda
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