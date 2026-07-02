Dos adolescentes de 14 y 15 años fueron demorados tras el robo de una moto

Dos adolescentes de 14 y 15 años fueron demorados este jueves por la mañana luego de ser señalados como los presuntos autores del robo de una motocicleta, que fue recuperada pocos minutos después gracias a un rápido operativo policial en Concepción del Uruguay.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Segunda con la colaboración de la Comisaría de Minoridad, tras la denuncia de una mujer a la que le sustrajeron su motocicleta Brava Nevada 110 cc, de color azul.

El robo ocurrió cuando la propietaria ingresó a su vivienda

El hecho se registró alrededor de las 6:05, en inmediaciones de calle Posadas. Según denunció la víctima, había regresado a su domicilio y dejó la motocicleta estacionada sobre la vereda por unos instantes, ya que tenía previsto volver a salir. Sin embargo, al regresar al exterior constató que el rodado había sido robado.

En medio de la búsqueda, dos barrenderas que trabajaban en la zona aportaron un dato clave al indicar que habían observado a dos jóvenes vestidos con ropa oscura trasladando una motocicleta "de tiro" por calle Smith en dirección norte.

Encontraron la moto y demoraron a dos adolescentes

Con esa información, la Policía desplegó un operativo de búsqueda que permitió localizar a los sospechosos en la intersección de Ejército de los Andes y Grierson.

Debajo del techo de una vivienda, los efectivos observaron a dos jóvenes junto a la motocicleta denunciada como sustraída. Al advertir la presencia policial, uno de ellos intentó ingresar al inmueble, aunque fue interceptado en el patio delantero. Se trataba de un adolescente de 15 años.

Tras verificar la patente, los uniformados confirmaron que el rodado era el denunciado como robado. Pocos minutos después, la propietaria de la vivienda colaboró con el procedimiento y logró que el segundo implicado saliera del domicilio. Allí fue demorado el otro adolescente, de 14 años.

La moto fue devuelta a su dueña

La Fiscalía Auxiliar de turno fue informada del procedimiento y dispuso que ambos menores fueran trasladados a la Comisaría de Minoridad para cumplir con las actuaciones correspondientes, tras lo cual fueron entregados a sus progenitores.

En tanto, la motocicleta fue secuestrada para las pericias de rigor y posteriormente restituida a su legítima propietaria.