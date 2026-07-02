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Violento choque y vuelco en la Autovía 12: un hombre de 79 años resultó herido

El accidente ocurrió a la altura de Ceibas, cuando el conductor perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario y volcó. Fue trasladado al hospital de Gualeguaychú. Los ocupantes del otro auto resultaron ilesos.

2 de Julio de 2026
El accidente ocurrió mano Buenos Aires-Entre Ríos
El accidente ocurrió mano Buenos Aires-Entre Ríos Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

El accidente ocurrió a la altura de Ceibas, cuando el conductor perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario y volcó. Fue trasladado al hospital de Gualeguaychú. Los ocupantes del otro auto resultaron ilesos.

Un fuerte siniestro vial se registró este jueves al mediodía sobre la Autovía Nacional N.º 12, a la altura del kilómetro 138, en jurisdicción de Ceibas, donde un automóvil cruzó el cantero central, chocó contra otro vehículo que circulaba en sentido contrario y terminó volcado sobre la calzada. Como consecuencia, un hombre de 79 años sufrió lesiones y debió ser hospitalizado.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

 

 

 

El hecho ocurrió alrededor de las 13:50 y motivó la intervención de los Bomberos Voluntarios de Ceibas, que acudieron al lugar con una dotación a bordo del

Móvil N.º 24.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

El Renault Sandero cruzó de carril y provocó el choque

 

De acuerdo con la información brindada por los bomberos, un Renault Sandero que circulaba en sentido Buenos Aires–Entre Ríos perdió el control por causas

que se investigan, atravesó el cantero central e invadió la mano contraria.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

 

En ese momento impactó contra un Chevrolet Onix que transitaba en sentido Entre Ríos–Buenos Aires. Tras la colisión, el Renault terminó volcado sobre la cinta asfáltica.

Un conductor fue trasladado al Hospital Centenario

 

Al arribar al lugar, los rescatistas constataron que el conductor del Renault, un hombre de 79 años domiciliado en Berazategui, provincia de Buenos Aires, presentaba lesiones.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

 

El automovilista fue asistido por personal de la ambulancia del Hospital Eva Duarte de Ceibas y posteriormente trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú para una mejor atención.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

 

En tanto, el conductor del Chevrolet Onix, un hombre de 33 años, y las tres mujeres mayores de edad que lo acompañaban, todos domiciliados en Gualeguaychú, resultaron ilesos.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

Amplio operativo para asistir el tránsito

 

En el lugar trabajaron efectivos de Gendarmería Nacional – Puesto Ceibas, Policía de Ceibas, Policía Puesto Empalme, Policía Caminera Brazo Largo, personal de Autovía, la ambulancia del Hospital Eva Duarte y el auxilio del concesionario vial.

Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas
Foto: Bomberos Voluntarios de Ceibas

 

Las tareas permitieron ordenar la circulación y retirar los vehículos involucrados, mientras Bomberos Voluntarios de Ceibas permaneció en el lugar hasta finalizar el operativo, que concluyó alrededor de las 15:23.

Temas:

Choque Accidente autovía 12 ceibas
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