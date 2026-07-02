Gasista matriculada explicó qué hacer cuando vuelve el servicio tras un corte de gas

Qué hacer cuando vuelve el gas tras un corte fue una de las principales consultas de los vecin

os de Paraná luego de la interrupción del suministro que afectó durante la tarde del miércoles a distintos sectores de la ciudad, en medio de una intensa ola polar. Ante la preocupación por el restablecimiento del servicio, la gasista matriculada Paola Mattaloni brindó a Elonce una serie de recomendaciones para encender los artefactos de manera segura y prevenir accidentes.

La especialista llevó tranquilidad a los usuarios, pero remarcó que es fundamental actuar con calma cuando el suministro comienza a normalizarse. "Lo primero que hay que hacer es no encender todo junto. Al contrario, hay que ir paso a paso", recomendó.

Encender primero la cocina

Mattaloni explicó que el primer artefacto que debe ponerse en funcionamiento es la cocina, ya que permite comprobar si el gas volvió a circular correctamente por la instalación. "Como primera medida hay que prender la cocina y comprobar que tenga una llama azul, que no titile y que no tenga una llama amarilla o verde", señaló.

La gasista explicó que, tras un corte brusco del suministro, suele quedar aire en las cañerías y eso modifica el color de la llama. "Al producirse un corte brusco de gas se vacían las cañerías y puede aparecer una llama verde o amarilla. En ese caso, lo mejor es apagar la cocina, esperar unos minutos y volver a intentarlo hasta que la llama sea completamente celeste", detalló.

Luego, probar el calefón

Una vez que la cocina funciona correctamente, recomendó avanzar con el encendido del calefón. "Si el calefón tiene una llama amarilla o verde, hay que apagarlo y esperar unos minutos antes de volver a intentarlo", indicó.

Además, explicó que si el artefacto continúa sin funcionar luego de varios intentos, ya no conviene insistir. "Si en el tercer intento no se logra prender, hay que llamar a un profesional porque seguramente el regulador se bloqueó cuando ocurrió el corte brusco del suministro", sostuvo.

Qué hacer si el gas todavía no volvió

Consultada sobre la situación de los vecinos que aún permanecían sin suministro, Mattaloni indicó que lo más conveniente es cerrar todas las llaves de paso de la instalación hasta que el servicio se restablezca. "Lo ideal es cerrar todas las llaves de paso y esperar a estar seguros de que el gas volvió a la zona", explicó.

Cuando el suministro regrese, reiteró que el procedimiento debe comenzar nuevamente con la cocina. "Hay que asegurarse de que la llama sea completamente celeste porque todavía puede quedar aire dentro de la cañería", agregó.

La válvula de seguridad y el regulador

Durante la entrevista también respondió a las consultas de vecinos que advirtieron que se había activado la válvula de seguridad del medidor. En esos casos fue categórica. "Es preferible llamar a un matriculado. No es conveniente que lo toque el vecino porque el profesional tiene las herramientas necesarias para verificar que el regulador no haya sufrido daños", afirmó.

Explicó que el regreso del gas puede producir una presión superior a la habitual. "Cuando el gas vuelve de golpe puede producir una fisura o dañar el regulador. Por eso es importante que un matriculado compruebe que todo esté en condiciones", remarcó.

Ventilar siempre los ambientes

Otra de las recomendaciones fue ventilar la vivienda antes de volver a utilizar los artefactos. "Es muy beneficioso abrir puertas y ventanas porque, cuando vuelve el gas, puede aparecer alguna pérdida que antes no existía", señaló.

En ese sentido, recordó que el restablecimiento del suministro no siempre se produce con una presión estable. "Puede volver con una presión mayor y eso generar pérdidas que antes no estaban. Ante el mínimo olor a gas hay que abrir inmediatamente puertas y ventanas", advirtió.

Cómo detectar una pérdida de gas

Consultada sobre alguna manera sencilla de comprobar si existe una pérdida, Mattaloni explicó que puede utilizarse un método casero en las conexiones visibles.

"Lo más seguro y casero es utilizar detergente con una esponja para controlar las uniones visibles", indicó.

Recomendaciones para evitar accidentes ante el corte de gas

Sin embargo, aclaró que una revisión completa requiere desmontar algunos artefactos. "Para revisar correctamente el calefón o los caños de ingreso muchas veces hay que desarmar el artefacto, por eso es recomendable que lo haga un profesional", explicó.

Mantenimiento preventivo durante el invierno

Finalmente, la gasista recordó que más allá del corte registrado este miércoles, el mantenimiento preventivo sigue siendo la mejor herramienta para evitar accidentes durante el invierno. "Las rejillas de ventilación nunca deben taparse. Están colocadas por una normativa de seguridad y permiten que circule el aire y se elimine cualquier posible presencia de monóxido de carbono", sostuvo.

Asimismo, recomendó realizar controles periódicos sobre todos los artefactos a gas. "Una vez al año hay que hacer una limpieza porque los artefactos juntan tierra, telas de araña y los picos pueden taparse. Siempre es conveniente que un matriculado haga la revisión y la limpieza correspondiente", concluyó.