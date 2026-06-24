Recuerdan las medidas para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono

Ante la llegada de las bajas temperaturas y el mayor uso de estufas y calefactores, se difundieron recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, un gas altamente peligroso que no se ve ni se huele.
Con el descenso de las temperaturas y el uso más frecuente de artefactos para calefaccionar los hogares, la Municipalidad de Paraná recuerda una serie de medidas para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.
Entre las principales recomendaciones, se sugiere verificar que la llama de estufas y calefactores sea siempre de color azul, no tapar las rejillas de ventilación y realizar controles periódicos de los artefactos con personal especializado.
También se recuerda que, ante síntomas como dolor de cabeza, náuseas o debilidad, es fundamental ventilar de inmediato el ambiente, salir de la habitación y buscar asistencia médica.
En caso de emergencia, la comunidad puede comunicarse con Protección Civil al 103, con la Policía al 911 o con Bomberos Voluntarios al 4226999.