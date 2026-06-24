 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Ante las bajas temperaturas

Recuerdan las medidas para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono

Ante la llegada de las bajas temperaturas y el mayor uso de estufas y calefactores, se difundieron recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, un gas altamente peligroso que no se ve ni se huele.

24 de Junio de 2026
Medidas para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.
Medidas para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. Foto: (Archivo).

Ante la llegada de las bajas temperaturas y el mayor uso de estufas y calefactores, se difundieron recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, un gas altamente peligroso que no se ve ni se huele.

Con el descenso de las temperaturas y el uso más frecuente de artefactos para calefaccionar los hogares, la Municipalidad de Paraná recuerda una serie de medidas para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

 

Entre las principales recomendaciones, se sugiere verificar que la llama de estufas y calefactores sea siempre de color azul, no tapar las rejillas de ventilación y realizar controles periódicos de los artefactos con personal especializado.

 

También se recuerda que, ante síntomas como dolor de cabeza, náuseas o debilidad, es fundamental ventilar de inmediato el ambiente, salir de la habitación y buscar asistencia médica.

En caso de emergencia, la comunidad puede comunicarse con Protección Civil al 103, con la Policía al 911 o con Bomberos Voluntarios al 4226999.

Temas:

bajas temperaturas monóxido de carbono municipalidad
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso