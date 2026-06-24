Mundial 2026: Suiza derrotó a Canadá y se quedó con el liderato del Grupo B

El Mundial 2026 vivió una jornada decisiva en Vancouver, donde Suiza superó 2-1 a Canadá, aseguró el primer lugar de su zona y llegará con ventaja a la fase eliminatoria. Los anfitriones, en tanto, deberán afrontar un camino más exigente en los dieciseisavos de final.
El Mundial 2026 entregó un partido cargado de emociones en el BC Place de Vancouver, donde Suiza venció 2-1 a Canadá en el cierre de la fase de grupos y confirmó su condición de líder del Grupo B. Las Cruces Rojas mostraron solidez en los momentos decisivos del encuentro y aprovecharon sus oportunidades para quedarse con tres puntos fundamentales de cara a la etapa eliminatoria.
Desde el inicio, Canadá intentó imponer condiciones mediante una presión alta que dificultó la salida limpia de los suizos. Los dirigidos por Jesse Marsch buscaron recuperar la pelota cerca del área rival y aprovechar la velocidad de sus atacantes para generar peligro. Del otro lado, Suiza apostó a la circulación desde el fondo, con la experiencia de Manuel Akanji y Granit Xhaka como principales referencias.
La primera ocasión clara del partido llegó a los diez minutos. Breel Embolo logró ganar la espalda de la defensa canadiense y quedó mano a mano con el arquero Maxime Crépeau, quien respondió con una intervención decisiva para mantener el marcador igualado. Canadá también tuvo sus aproximaciones, especialmente a través de Jonathan David y Cyle Larin, aunque sin la precisión necesaria para romper la paridad.
Un segundo tiempo que cambió por completo el partido
La historia comenzó a definirse apenas iniciado el complemento. Cuando se jugaban 46 minutos, Johan Manzambi envió un centro desde la derecha, Embolo dejó pasar inteligentemente el balón y Ruben Vargas apareció por el segundo palo para conectar un remate potente que venció la resistencia canadiense.
El gol modificó el desarrollo del encuentro. Canadá se vio obligado a adelantar líneas y dejó espacios que Suiza aprovechó con inteligencia. Diez minutos más tarde llegó el segundo golpe. Tras una recuperación en campo rival, Embolo volvió a participar de manera decisiva al asistir a Manzambi, quien definió con precisión para establecer el 2-0.
Con la ventaja ampliada, las Cruces Rojas comenzaron a administrar los tiempos del partido. Xhaka tomó el control del mediocampo y manejó el ritmo del encuentro, mientras que los defensores europeos neutralizaban los intentos de reacción del conjunto anfitrión.
A pesar del resultado adverso, Canadá no bajó los brazos. Los cambios introducidos por su entrenador renovaron la energía ofensiva del equipo y generaron situaciones de peligro sobre el arco defendido por Gregor Kobel. Alphonso Davies fue uno de los jugadores más activos en la búsqueda del descuento.
Canadá reaccionó, pero Suiza resistió hasta el final
La insistencia canadiense tuvo recompensa a los 75 minutos. Nathan Saliba aprovechó una desatención defensiva y asistió a Promise David, quien se lanzó al piso para empujar la pelota al fondo de la red y descontar para los locales.
El gol revitalizó al público presente en Vancouver y abrió un tramo final cargado de incertidumbre. Canadá adelantó sus líneas en busca de la igualdad y generó varias aproximaciones peligrosas, mientras Suiza intentaba sostener la ventaja mediante la posesión y los contraataques.
Durante el tiempo de descuento llegaron las últimas emociones. Primero fue Alistair Johnston quien conectó un cabezazo que encontró una sólida respuesta de Kobel. Instantes después, Promise David volvió a inquietar con una volea dentro del área, aunque nuevamente el arquero suizo respondió con seguridad para evitar el empate.
Finalmente, el árbitro señaló el final y confirmó la victoria europea por 2-1. El resultado permitió a Suiza finalizar la fase de grupos con siete puntos, producto de dos victorias y un empate, consolidándose como líder del Grupo B.
Cómo quedaron las posiciones y qué les espera en el Mundial 2026
Con el triunfo obtenido en el partido Suiza vs Canadá, el conjunto europeo logró una posición estratégica de cara a la fase eliminatoria. Como líder de grupo, enfrentará a uno de los mejores terceros clasificados, un escenario que, en principio, aparece más favorable para sus aspiraciones.
Canadá, en cambio, cerró la fase de grupos con cuatro unidades y deberá trasladarse a Los Ángeles para disputar los dieciseisavos de final frente al segundo clasificado del Grupo A, que provisionalmente es Corea del Sur, explicó Infobae.
Mientras tanto, Bosnia y Herzegovina mantuvo vivas sus esperanzas de clasificación al derrotar 3-1 a Qatar en Seattle. El conjunto bosnio terminó tercero en el Grupo B y ahora espera los resultados del resto de las zonas para conocer si logra meterse entre los mejores terceros que avanzarán a la siguiente instancia del Mundial 2026.