UCA Paraná realizó su primera jornada para vincular la investigación con la comunidad

REDACCIÓN ELONCE
Investigadores, docentes y estudiantes participaron de la primera Jornada de Investigación y Extensión Universitaria de la Facultad Teresa de Ávila. La decana María Paula Nesa explicó a Elonce los proyectos y destacó la importancia de abordar problemáticas sociales desde la universidad.
UCA Paraná realizó su primera Jornada de Investigación y Extensión Universitaria, una propuesta de la Facultad Teresa de Ávila que reunió a investigadores, docentes y estudiantes para compartir los avances y primeros resultados de los proyectos académicos desarrollados en la institución.
La actividad buscó generar un espacio de intercambio entre los distintos integrantes de la comunidad universitaria y, al mismo tiempo, mostrar de qué manera los conocimientos producidos dentro de la facultad pueden contribuir al abordaje de situaciones y problemáticas presentes en la sociedad.
“Es la primera jornada en investigación y extensión que estamos realizando en la Facultad Teresa de Ávila, con el fin de presentar los primeros resultados de los proyectos de investigación con los que cuenta la facultad”, explicó a Elonce la decana María Paula Nesa.
Investigación y compromiso con la comunidad
La responsable de la institución señaló que uno de los objetivos fue favorecer el intercambio entre quienes participan de los diferentes trabajos. “El fin es intercambiar entre investigadores, docentes y estudiantes los resultados que van obteniendo”, indicó.
Nesa remarcó, además, que la propuesta no estuvo limitada a la investigación académica, sino que incorporó los proyectos de extensión universitaria y compromiso social desarrollados desde las distintas carreras.
“Estamos convencidos de que desde la universidad es muy importante brindar y abordar las problemáticas sociales desde nuestro saber”, sostuvo la decana.
La diversidad de disciplinas que conviven dentro de la Facultad Teresa de Ávila permite, según explicó, analizar fenómenos sociales desde diferentes perspectivas y con herramientas propias de cada campo académico.
“Tenemos esa riqueza de poder abordar problemáticas y fenómenos sociales desde distintas perspectivas, con la rigurosidad científica que implica llevar a cabo un proyecto de investigación”, destacó.
Adultos mayores, niñez y orientación vocacional
Entre los ejemplos mencionados durante la jornada estuvieron las investigaciones desarrolladas dentro del Departamento de Humanidades. Allí existen líneas vinculadas con los adultos mayores y las relaciones intergeneracionales.
También se presentaron trabajos relacionados con aspectos clínicos de la niñez. Entre ellos, investigaciones sobre las formas en que juegan los niños y las herramientas que esos conocimientos pueden aportar a los futuros profesionales para su posterior desempeño.
Dentro de las iniciativas de extensión, Nesa destacó además el Servicio de Orientación Vocacional Ocupacional que funciona desde hace años en la institución. “Es un compromiso de poder pensar junto a nuestros adolescentes un proyecto de vida futuro y adecuado a los tiempos actuales”, explicó.
Proyectos vinculados con Entre Ríos
La jornada permitió conocer también investigaciones provenientes de otras disciplinas. En el área de Relaciones Internacionales, por ejemplo, se desarrolla un proyecto relacionado con el derecho internacional y su vinculación con Entre Ríos.
La intención, explicó Nesa, es que los proyectos no permanezcan exclusivamente dentro del ámbito académico, sino que tengan una aplicación concreta y permitan a los estudiantes incorporar conocimientos relacionados con la realidad regional.
“Siempre tienden a la aplicabilidad para que los alumnos que participan en estos proyectos, una vez que se reciben, también tengan elementos concretos y regionales para poder brindar una propuesta de su trabajo”, señaló.
La primera Jornada de Investigación y Extensión Universitaria se convirtió así en un espacio para exponer trabajos, compartir experiencias entre estudiantes y docentes y fortalecer el vínculo entre la producción académica y las necesidades de la comunidad.