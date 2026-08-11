Colombia eleva a 181 los muertos por el terremoto y siguen buscando sobrevivientes

A 24 horas del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia, el balance preliminar ascendió a 181 personas fallecidas y 1.310 heridas. Los equipos de emergencia continúan trabajando en diferentes ciudades y no se descarta que las cifras vuelvan a modificarse.

El movimiento ocurrió el lunes 10 de agosto a las 7.34 y tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó. El sismo se sintió en buena parte del territorio colombiano y provocó derrumbes, evacuaciones y daños en infraestructura.

El último reporte de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales también contabilizó 153 estructuras colapsadas. Las operaciones se concentran en edificios derrumbados y sectores donde todavía habría personas atrapadas, según informó Infobae.

Cali y Pereira, las ciudades más afectadas

Cali presenta uno de los escenarios más complejos tras el terremoto. El puesto de mando instalado en la ciudad reportó operaciones de rescate en 40 puntos con derrumbes y desplegó fuerzas de seguridad para proteger las zonas afectadas.

Pereira también sufrió importantes pérdidas humanas y materiales. Durante la madrugada continuaron las tareas de remoción de escombros, mientras las autoridades habilitaron espacios para alojar a quienes debieron abandonar sus viviendas.

Manizales mantiene evaluaciones sobre edificios con posibles daños estructurales y en Quibdó se reportaron personas atrapadas. Bogotá y Medellín, en cambio, no registraron afectaciones de gravedad dentro del último informe.

Más de 60 réplicas y alerta permanente

El Servicio Geológico Colombiano contabilizó más de 60 réplicas en las regiones Andina y Pacífica. Antioquia, Chocó, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca aparecen entre los departamentos más afectados.

El Gobierno declaró el desastre nacional para movilizar recursos, habilitar albergues y coordinar la asistencia. También se mantienen controles en sectores críticos ante posibles saqueos y nuevas emergencias.

Las cifras todavía son provisionales porque las autoridades continúan recorriendo municipios y evaluando estructuras. En Colombia, las próximas horas serán determinantes para localizar sobrevivientes y establecer la dimensión total de los daños provocados por el terremoto.