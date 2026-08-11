ARCA prorrogó la presentación de la declaración juradas de Ganancias: cuál es la nueva fecha límite

ARCA extendió hasta el jueves 27 de agosto de 2026 el plazo para que las personas humanas presenten la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025.

La modificación fue oficializada mediante la Resolución General 5876 y respondió a una solicitud formulada por profesionales de ciencias económicas. El pedido se produjo mientras se discuten posibles cambios en el régimen simplificado del tributo.

La prórroga alcanza únicamente al envío de la declaración jurada. Por esa razón, los contribuyentes deben diferenciar la presentación de la documentación del pago del saldo resultante.

El vencimiento del pago no cambió

Aunque la declaración podrá presentarse hasta el 27 de agosto, la fecha para abonar el saldo anual de Ganancias se mantuvo en el 27 de julio. La resolución no reabrió ni modificó ese vencimiento.

De esta manera, quienes hayan determinado un monto por pagar y todavía no lo cancelaron deberán considerar que la obligación ya se encuentra vencida, aunque dispongan de más tiempo para completar la presentación.

La decisión de ARCA tampoco modifica el cronograma del Impuesto sobre los Bienes Personales. Tanto la declaración jurada como el ingreso del saldo de ese tributo conservaron el vencimiento fijado para el 27 de julio.

Cambios en los anticipos de Ganancias

La Resolución General 5876 también trasladó a septiembre el primer anticipo del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2026. Originalmente, esa obligación debía cumplirse durante agosto.

Las nuevas fechas se distribuirán entre el 14 y el 16 de septiembre, de acuerdo con la terminación de la CUIT de cada contribuyente. El cambio permitirá que la presentación definitiva de 2025 sea realizada antes del primer anticipo del período siguiente.

Por lo tanto, el 27 de agosto será la fecha central para las personas humanas alcanzadas por la medida. Hasta ese día podrán enviar ante ARCA la declaración jurada de Ganancias 2025, sin que ello implique una extensión para pagar el saldo anual.