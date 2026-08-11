El impactante look de China Suárez para una noche de baile junto a Mauro Icardi

China Suárez volvió a captar la atención en las redes sociales al mostrar el look que eligió para salir a bailar junto a Mauro Icardi. La actriz apostó por un conjunto completamente negro de inspiración nocturna.

La protagonista del estilismo fue una prenda corta con una silueta asimétrica y hombreras pronunciadas. El diseño estaba ajustado a la cintura mediante un cinturón con una hebilla metálica cuadrada.

Desde uno de los laterales partía una caída de tela fluida que le aportó movimiento al conjunto. La elección combinó elementos clásicos con detalles de estética vanguardista.

Los detalles del look de China Suárez

Para completar la propuesta, China Suárez usó unas botas altas de cuero negro que llegaban hasta las rodillas. El calzado tenía taco elevado y puntera redondeada, en sintonía con el resto de las prendas.

La actriz llevó el cabello suelto, con raya al medio y ondas marcadas que caían sobre su espalda. Dos mechones delanteros más claros enmarcaron su rostro y aportaron contraste.

En cuanto al maquillaje, eligió destacar los ojos mediante un delineado oscuro y difuminado de estilo smokey eye. También utilizó máscara de pestañas y un labial nude con terminación mate.

La postal junto a Mauro Icardi

Después de la salida en pareja, Mauro Icardi compartió una fotografía tomada en el living de la vivienda que ambos denominan “la casa de los sueños”. El futbolista acompañó la imagen con la frase “Sunday Mood”.

En la postal, Icardi aparece abrazando desde atrás a China Suárez y dándole un beso en la mejilla. Para ese momento más distendido, ambos eligieron prendas negras informales.

La pareja continúa compartiendo diferentes momentos de su vida cotidiana y sus viajes. Semanas atrás había publicado imágenes de sus vacaciones en las Islas Maldivas, donde también eligieron atuendos coordinados para algunas fotografías.