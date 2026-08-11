Gualeguay refuerza sus defensas ante El Niño y evalúa qué pasará con la edición 2027 del carnaval

Gualeguay reforzó sus preparativos ante el fenómeno de El Niño con trabajos sobre canales, reservorios y estaciones de bombeo para reducir el impacto que podrían generar precipitaciones superiores a las habituales. La intendenta Dora Bogdan explicó a Elonce que las medidas demandarán una inversión estimada en 1.815 millones de pesos y sostuvo que la prioridad será proteger a los vecinos y sus bienes.

“Estamos preocupados y ocupados. No debemos generar pánico, pero sí mantener informada a la población”, afirmó Bogdan. La intendenta recordó como antecedente la inundación que atravesó la ciudad durante 2024, tras la cual la Dirección provincial de Hidráulica y el municipio determinaron diferentes intervenciones.

Sin embargo, advirtió que el escenario planteado por El Niño podría exigir una respuesta mayor. “Vamos a tener lluvias que son superiores a lo habitual, lo que exige otro tipo de obra y, obviamente, otro tipo de recursos”, indicó.

Refuerzan las estaciones de bombeo

Una particularidad de Gualeguay es que la ciudad se encuentra rodeada por defensas contra inundaciones. Cuando el río permanece elevado, el agua acumulada dentro del área protegida debe ser extraída mediante estaciones de bombeo.

“Si tenemos el río lleno, tenemos que sacar por bomba. Tenemos estaciones de bombeo. Estas estaciones se están reforzando, se están poniendo más bombas y se está repotenciando también la energía”, explicó Bogdan.

La Municipalidad dispone además de 12 bombas complementarias para sumar al sistema en caso de necesidad y alquiló otros equipos debido a la fuerte demanda existente en la provincia.

“La incertidumbre es que no sabemos con lo que nos vamos a encontrar del otro lado”, reconoció la presidenta municipal.

Limpieza de canales y ampliación de reservorios

Entre los trabajos preventivos, Bogdan destacó a Elonce la limpieza del canal de Hugo, que se extiende desde el río Gualeguay hasta la Ruta Provincial 11. Las tareas comenzaron en abril con maquinaria municipal.

Según explicó, se trataba de un conducto que llevaba muchos años sin recibir una limpieza integral y presentaba abundante vegetación que dificultaba el escurrimiento. Una situación similar se registra en el canal de Miura, donde existe un proyecto provincial cuya inversión sería aportada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y rondaría los tres millones de dólares.

Dentro del ejido urbano, una de las obras consideradas prioritarias será la ampliación de un reservorio ubicado en calle Paraná, que recibe agua proveniente de cinco barrios.

“A ese reservorio lo tenemos que hacer 14 veces más grande porque es el que recibe el caudal de agua de cinco barrios”, señaló la intendenta. La intervención fue estimada en unos 635 millones de pesos.

También se proyectaron trabajos en barrio Pancho Ramírez -próximo a Ruta Nacional 12- y la limpieza del reservorio del Parque Intendente Quintana.

Un empresario aportó maquinaria para las tareas

Otro frente de trabajo se encuentra en el denominado canal de AFA, cuya intervención había sido presupuestada inicialmente en unos 300 millones de pesos.

Bogdan contó que el empresario gualeyo Agustín Herrero ofreció una retroexcavadora para realizar las tareas de limpieza y colaborar con la ciudad.

El tramo comprende aproximadamente ocho kilómetros y comienza en el camino a Puerto Ruiz. “El trabajo ha sido fantástico; el el maquinista trabajó el sábado y el domingo, así que ya estamos próximos a terminar la limpieza de ese canal”, destacó.

Gualeguay refuerza sus defensas ante El Niño y evalúa qué pasará con el carnaval

Al sumar el alquiler de bombas, transformadores, obras y una estimación de los recursos que podrían requerirse para asistir a la población, la intendenta calculó una inversión de 1.815 millones de pesos. “Lo que tenemos que preservar y cuidar es al vecino y a todos sus bienes”, remarcó.

El carnaval quedó condicionado por el escenario climático

La necesidad de destinar recursos a la prevención también repercutió sobre la planificación de los eventos turísticos y culturales de Gualeguay. Uno de los principales interrogantes está relacionado con el tradicional carnaval de Gualeguay, considerado "el más divertido del país" por su gran fiesta de espuma.

Bogdan explicó que el municipio aporta 300 millones de pesos a cada comparsa y que el espectáculo requiere varias noches de actividad para cubrir los gastos. Mientras avanzaban las negociaciones para la próxima edición, el municipio recibió información más precisa sobre las previsiones vinculadas con El Niño.

Corsos de Gualeguay (archivo Elonce)

“Es una incertidumbre, pero tenemos que estar preparados”, sostuvo la intendenta, quien aclaró que la realización del carnaval dependerá de las condiciones que finalmente atraviese la ciudad.

Las comparsas, según explicó, plantearon alternativas para reducir costos y mantener abierta la posibilidad de participar. “Todo esto está supeditado a la situación en que nos encontremos, porque si la situación en nuestra ciudad es crítica, no podemos pensar en el corso, pero tampoco lo podemos dejar de lado”, señaló.

Suspendieron la Fiesta del Asado y la Galleta

El municipio sí tomó una decisión definitiva respecto de otros eventos previstos. Bogdan confirmó que fue suspendida la Fiesta del Asado y la Galleta, que iba a desarrollarse en la Costanera y ya tenía contratada la presentación de La Delio Valdez.

La intendenta explicó que, además del caché artístico, un evento de esas características demanda recursos para escenario, sonido, infraestructura y otros servicios.

“Había que tomar una decisión lamentable, pero sinceramente lo he hecho con toda la convicción porque para mí lo primero es cuidar a todos los vecinos y a todos sus bienes”, afirmó.

La Feria de las Colectividades, en cambio, podría realizarse con un formato más reducido y con mayor participación de sus organizadores para disminuir el aporte económico municipal.

Bogdan insistió en que los trabajos preventivos conservarán su utilidad aun cuando finalmente el fenómeno tenga una intensidad menor a la prevista. “Están aquellos que dicen ‘no va a ser tanto’, y Dios quiera que no sea tanto. Si no, esas obras van a quedar para la ciudad. No es plata tirada”, concluyó ante Elonce.