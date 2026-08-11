Diego Forlán asumió en Uruguay y abrió la puerta para el regreso de Luis Suárez

Diego Forlán comenzó oficialmente su etapa como entrenador interino de la selección mayor y la Sub 20 de Uruguay. El exdelantero reemplazará a Marcelo Bielsa y tendrá sus primeros compromisos durante la fecha FIFA de septiembre.

En su presentación, Forlán se mostró emocionado por regresar al Complejo Celeste, donde desarrolló buena parte de su historia como futbolista. El nuevo técnico disputó 112 partidos y convirtió 36 goles con la camiseta nacional.

“Desde muy chico soñaba con seguir los pasos de papá y del abuelo. Haber tenido la oportunidad de vestir la camiseta de la selección es lo más grande que hay”, expresó. Además, contó que su regreso le permitió reencontrarse con trabajadores que conoce desde 1999: “Me hicieron sentir que volví a mi casa”.

Los objetivos de Diego Forlán

El entrenador tendrá inicialmente un interinato que comprenderá tanto al seleccionado mayor como a las categorías juveniles. Una de sus prioridades será preparar al combinado Sub 20 para el Sudamericano previsto para enero.

“Voy a aportar la experiencia y el conocimiento de tantos años. Después de que me retiré saqué mi lado de entrenador, que es una faceta que siempre me gustó”, explicó Forlán sobre el desafío asumido en Uruguay.

"TENGO UN CARIÑO ENORME POR LUIS SUÁREZ. SI ÉL ESTÁ SELECCIONABLE, ¿POR QUÉ NO?" Diego Forlán, sobre un posible regreso del Pistolero a la Selección Uruguaya. pic.twitter.com/lHwDrQBF70 — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) August 10, 2026

Al referirse a Marcelo Bielsa, evitó establecer comparaciones y destacó su trayectoria. “Cada uno tiene su personalidad y su forma de ser. A mí me toca entrar en este momento y tratar de darles las mayores herramientas a los jugadores”, señaló.

La posibilidad de convocar a Luis Suárez

Una de las principales consultas estuvo vinculada con el posible regreso de Luis Suárez, quien se retiró de la selección en 2024. Forlán aseguró que el delantero puede ser considerado para futuras convocatorias.

“Tengo un cariño enorme por Luis y él está seleccionable, es uruguayo. Tenerlo con su experiencia y su gol, que lo viene demostrando todos los fines de semana, sería importante”, manifestó el nuevo entrenador.

Forlán aclaró que todavía no mantuvo conversaciones con posibles convocados y remarcó que observará el rendimiento deportivo y el profesionalismo. Su debut al frente de Uruguay será ante Japón el 24 de septiembre y cuatro días después enfrentará a Corea del Sur.