Marcelo Bielsa dejará la Selección de Uruguay: anunciará su salida este martes en conferencia de prensa

Marcelo Bielsa pondrá fin a su ciclo como entrenador de la Selección de Uruguay. El técnico argentino brindará una conferencia de prensa este martes 30 de junio, en el estadio Centenario de Montevideo, donde se espera que oficialice su salida del cargo luego de la decepcionante actuación del conjunto celeste en el Mundial 2026.

La conferencia está prevista para las 18 (hora argentina) y marcará el cierre de un proceso que comenzó en mayo de 2023 y que terminó envuelto en fuertes cuestionamientos por los resultados deportivos y el deterioro de la relación con referentes del plantel.

Un Mundial que precipitó el final

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos terminó por sentenciar el futuro de Bielsa. El seleccionado apenas sumó dos empates y una derrota, una campaña que lo dejó fuera incluso de los mejores terceros y provocó una ola de críticas tanto de hinchas como de exfutbolistas.

Uno de los puntos más cuestionados fue la decisión del entrenador de devolverle la titularidad en el arco a Fernando Muslera, quien cometió errores determinantes durante el certamen.

El debut terminó con un empate 1-1 frente a Arabia Saudita. Luego, Uruguay igualó 2-2 con Cabo Verde, un resultado que complicó seriamente sus aspiraciones de clasificación. En la última fecha cayó 1-0 frente a España y quedó eliminado del torneo.

Un ciclo de mayor a menor

Bielsa había asumido el mando de Uruguay con grandes expectativas y logró un buen inicio tanto en las Eliminatorias Sudamericanas como en la Copa América, donde alcanzó las semifinales y finalizó en el tercer puesto tras vencer a Canadá por penales.

Sin embargo, el desgaste comenzó a evidenciarse tras la salida de Luis Suárez de las convocatorias. El histórico delantero cuestionó públicamente los métodos de trabajo del entrenador y criticó su relación con el grupo, declaraciones que marcaron un punto de inflexión en el ciclo.

A partir de entonces, el rendimiento del equipo cayó de manera sostenida y Uruguay perdió protagonismo en las Eliminatorias rumbo al Mundial.

Las críticas tras la eliminación

Después de la temprana despedida mundialista, varias figuras históricas del fútbol uruguayo apuntaron contra Bielsa. Entre ellos, Diego Lugano sostuvo que el entrenador "no guio al equipo por el buen camino", cuestionó sus decisiones tácticas y consideró que la Asociación Uruguaya de Fútbol cometió un error al sostener su proyecto hasta la Copa del Mundo.