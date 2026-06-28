"Sé lo locos que están por nosotros": el emotivo gesto del Dibu Martínez al dialogar con un periodista de Bangladesh

Emiliano "Dibu" Martínez protagonizó uno de los momentos más conmovedores después de la victoria de la selección argentina por 3-1 sobre Jordania en el Mundial 2026. Cuando abandonaba la zona mixta del AT&T Stadium, el arquero escuchó que un periodista pertenecía a un medio de Bangladesh, se dio vuelta y regresó para concederle una breve entrevista que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El campeón del mundo no dudó en detenerse para agradecer el apoyo que recibe desde el país asiático, donde la selección argentina cuenta con millones de seguidores desde hace décadas.

"Me encanta Bangladesh. Me encantan los aficionados. He estado allí y realmente adoro el país", expresó Martínez con una sonrisa. El periodista le comentó que los hinchas esperan volver a ver a Argentina en una final mundialista, a lo que el arquero respondió con un mensaje cargado de afecto.

"Sé lo locos que están por nosotros. Me encanta el apoyo. Me encanta cómo, en cierto modo, son argentinos. Todo mi cariño para Bangladesh", afirmó el arquero del Aston Villa.

Un vínculo que nació hace décadas

La pasión de Bangladesh por la selección argentina se hizo mundialmente conocida durante el Mundial de Qatar 2022, cuando imágenes de miles de personas celebrando cada triunfo albiceleste recorrieron el planeta. Sin embargo, el fanatismo comenzó mucho antes.

La admiración por Argentina tiene sus raíces en el Mundial de México 1986, impulsada por la figura de Diego Maradona y el histórico partido frente a Inglaterra. Con el paso de los años, ese sentimiento se fortaleció hasta convertirse en una de las mayores muestras de apoyo internacional hacia la Albiceleste.

El recibimiento a Martínez en una de sus visitas a Bangladesh

La visita del Dibu a Bangladesh

En 2023, Emiliano Martínez viajó a Dhaka, donde fue recibido como una auténtica celebridad. Durante su estadía participó de distintos actos oficiales y compartió momentos con autoridades del país, además de recibir un cálido homenaje por parte de miles de fanáticos.

Las imágenes de aquella visita dieron la vuelta al mundo y consolidaron aún más el fuerte lazo entre el arquero argentino y los simpatizantes bangladesíes.

Argentina ya piensa en los octavos de final

Con la clasificación asegurada tras superar la fase de grupos, la selección dirigida por Lionel Scaloni ya pone la mira en el próximo desafío del Mundial. El conjunto argentino enfrentará a Cabo Verde el próximo 3 de julio en Miami, con el objetivo de seguir avanzando en busca de un nuevo título.

Mientras tanto, el gesto espontáneo del Dibu Martínez volvió a demostrar que la conexión entre Argentina y Bangladesh trasciende los resultados y se ha convertido en una de las historias más singulares y emotivas del fútbol mundial.