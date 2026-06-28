Bikini rojo, piscina y sol europeo: el regreso de Evangelina Anderson a Marbella

Evangelina Anderson volvió a instalarse por unos días en Marbella y compartió con sus seguidores las primeras postales de su estadía en la ciudad española. La modelo viajó junto a sus hijas Lola y Emma y eligió las redes sociales para mostrar cómo comenzó a disfrutar del verano europeo.

A poco de llegar, Evangelina Anderson publicó imágenes junto a una piscina, con el cielo despejado y la arquitectura característica de la Costa del Sol como escenario. Para esa primera jornada eligió un bikini rojo de dos piezas y lentes negros, una combinación que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

En una de las historias que subió a Instagram, también se mostró frente a un ventanal con el mismo look y anticipó que buscará aprovechar el clima de la ciudad andaluza. “La última vez que me van a ver blanca”, escribió junto a la imagen, en referencia a los días de sol que espera pasar durante su estadía.

Las primeras horas en la Costa del Sol

Antes de compartir las fotos junto a la piscina, la modelo había mostrado parte del viaje. Desde el avión publicó una imagen junto a una de sus hijas, ambas con auriculares y acomodadas en sus asientos, aunque en ese momento no había revelado el destino.

Ya en Marbella, Evangelina Anderson también compartió una imagen desde una terraza con vista al mar. En esa postal lució un conjunto en tono nude, lentes de sol y una copa de vino, acompañada por un mensaje breve: “Te extrañé”.

La modelo sumó otras elecciones de vestuario en sus primeras horas en España. Entre ellas, mostró un vestido rosa con lunares marrones, combinado con botas altas y cartera al tono. El posteo reunió comentarios de seguidores que destacaron el estilo elegido para su regreso a la ciudad.

Un destino habitual para la modelo

Marbella es un lugar conocido para Anderson, que ya había compartido temporadas anteriores en esa ciudad. Allí suele publicar imágenes de su rutina de vacaciones, paseos, salidas familiares y momentos junto a sus hijas.

En esta oportunidad, el viaje coincide con la estadía de Martín Demichelis en España por motivos laborales. El exfutbolista también difundió una imagen desde la playa al atardecer junto a Lola y Emma, a quienes describió como “mis niñas”.

Las publicaciones de Evangelina Anderson volvieron a concentrar la atención de sus seguidores, que siguieron en tiempo real las primeras actividades de la modelo en Marbella. Entre fotos junto al agua, looks de verano y paisajes mediterráneos, comenzó a mostrar parte de sus vacaciones en Europa.