Este domingo será el velorio y entierro de Ernestina Pais

Ernestina Pais será velada este domingo y la inhumación será en el cementerio de la Chacarita

Familiares y seres queridos de Ernestina Pais informaron cómo será la despedida de la periodista y actriz, fallecida el viernes tras un accidente ferroviario en San Isidro. El velatorio se realizará este domingo 28 de junio y estará abierto a todas las personas que deseen acompañar a la familia.

La ceremonia tendrá lugar en la sala Alessandria, ubicada en Avenida Córdoba 5084, en la Ciudad de Buenos Aires. Comenzará a las 8 y se extenderá hasta las

11.30. Finalizado el velatorio, el cortejo partirá hacia el cementerio de Chacarita, donde se realizará la inhumación.

La empresa encargada de la organización difundió una invitación para quienes quieran expresar sus condolencias y rendir homenaje a la comunicadora.

El accidente que provocó su muerte

Ernestina Pais falleció el viernes por la tarde cuando el automóvil que conducía fue embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro, mientras se dirigía al teatro Niní Marshall de Tigre para participar de una función de la obra El divorcio del año.

Horas antes del accidente había anunciado en sus redes sociales nuevas fechas de la gira y escribió: "Se agregan destinos, gracias vida".

Tras conocerse la noticia, el elenco suspendió la función prevista para esa noche y numerosos compañeros compartieron emotivos mensajes de despedida.

La despedida de sus compañeros

La actriz Rochi Igarzabal recordó los últimos meses de trabajo compartido y expresó el profundo vínculo que mantenían. "Sentía felicidad de saber que ibas a ser mi amiga por muchos años. Sabíamos que esto era para siempre. Y lo es".

Por su parte, Fabián Vena también la despidió con un mensaje en redes sociales.

"Te fuiste temprano pero te vas a quedar con nosotros, como gran anfitriona que eras, haciendo una hermosa y divertida sobremesa como más disfrutabas y querías".