Nuevo video del accidente de Ernestina Pais muestra el momento en que su auto es chocado

Un nuevo video del accidente de Ernestina Pais se conoció este sábado y muestra el momento exacto en que la periodista y actriz intentó cruzar un paso a nivel con las barreras bajas y fue embestida por una formación del Tren de la Costa. El siniestro ocurrió el viernes por la tarde en la zona de Barrancas de San Isidro y le provocó la muerte en el acto.

Las imágenes, registradas por una cámara de seguridad de la Municipalidad de San Isidro, muestran que el hecho ocurrió a las 19.24 en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y Elcano. Pais conducía un Honda City negro en dirección hacia la avenida del Libertador cuando decidió avanzar pese a que las barreras permanecían bajas.

En la grabación también se observa que la formación ferroviaria se aproximaba haciendo sonar la bocina. Segundos después, el tren impactó de lleno sobre el lateral del conductor del vehículo.

Así fue el terrible accidente de Ernestina Pais que le costo la vida. Barreras bajas y todo funcionando con normalidad. Imprudencia fatal. pic.twitter.com/DQRdVBOQS6 — Mati Smith🇦🇷 (@Trumperizar) June 27, 2026

La autopsia y la investigación

Durante la mañana de este sábado trascendió el resultado preliminar de la autopsia, que determinó que la conductora falleció como consecuencia de un grave traumatismo de cráneo, además de otras lesiones internas compatibles con la violencia del impacto.

La investigación también reveló que Pais se dirigía hacia Tigre y que tenía una inhabilitación para conducir vigente desde abril de 2026 hasta octubre de 2027, luego de haberse negado a realizar un control de alcoholemia tras otro incidente vial.

Además, durante la autopsia se extrajeron muestras de sangre, orina y otros tejidos que serán sometidos a estudios toxicológicos para determinar si había consumido alcohol o drogas antes del accidente.

Una trayectoria marcada por la televisión y la radio

La muerte de Ernestina Pais, de 54 años, generó una profunda conmoción en el ambiente artístico y periodístico. Fue una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina y se convirtió en la primera mujer en conducir Caiga Quien Caiga (CQC).

En los últimos años había hablado públicamente sobre su lucha contra las adicciones y el alcoholismo. En una de sus últimas entrevistas reconoció que afrontaba ese proceso día a día: "Hoy te gané, por estas 24 horas te gané", había expresado al referirse a su recuperación.