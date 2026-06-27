Tras los despidos masivos, trabajadores de Unión Bat realizan acampe en la planta de Gualeguaychú

Despidos masivos. La planta de Unión Bat ubicada en el Parque Industrial de Gualeguaychú cerraría sus puertas de manera definitiva, luego de que la empresa comunicara el despido de 100 trabajadores. Según trascendió, la decisión respondería a una falta de ventas de baterías y contemplaría trasladar la producción a la planta que la firma posee en la provincia de Buenos Aires.

La medida sorprendió tanto a los trabajadores como al Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos, cuyos representantes aseguraron que no habían recibido ningún aviso previo sobre una posible crisis.

Despidos mediante escribana y avisos por WhatsApp

La modalidad elegida por la empresa también fue cuestionada por los empleados. Una escribana se presentó en la puerta de la planta para notificar los despidos al personal del turno tarde antes de que ingresara a trabajar, mientras que los operarios del turno mañana fueron informados al retirarse de la fábrica, según informó R2820.

En tanto, quienes se encontraban de licencia o de vacaciones recibieron la comunicación mediante un telegrama enviado por WhatsApp. Los 100 trabajadores alcanzados por la medida pertenecen al convenio del Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos. En cambio, los 10 o 12 empleados fuera de convenio, entre supervisores y gerentes, no fueron despedidos.

La planta, que llevaba cerca de 80 años de actividad, cesaría sus operaciones en forma definitiva.

Guardia para evitar el retiro de maquinaria

Tras conocerse la decisión empresarial, los trabajadores realizaron una asamblea y resolvieron montar una guardia permanente frente a la fábrica durante todo el fin de semana.

Con una carpa y un gazebo instalados en el ingreso, cumplirán los mismos horarios que tenían asignados en sus turnos habituales para visibilizar el conflicto y evitar que la empresa retire equipos del establecimiento.

"Vamos a cumplir los horarios de los turnos afuera de la fábrica. No queremos que nos saquen ninguna máquina porque la fábrica estaba para producir; hasta hoy de mañana estuvo produciendo", afirmó el delegado sindical Martín Gómez.

El lunes acudirán a la Secretaría de Trabajo

El sindicato confirmó que este viernes no pudo formalizar la denuncia ante la Secretaría Provincial de Trabajo debido al feriado por el Día del Empleado Público provincial.

No obstante, ya presentó una denuncia policial al considerar que las notificaciones enviadas por WhatsApp carecen de validez legal y sostienen que los trabajadores continúan perteneciendo formalmente a la empresa hasta recibir el telegrama en sus domicilios.

"El lunes haremos la presentación en el Ministerio de Trabajo para que actúe lo más rápido posible y empecemos a ver qué quiere hacer la empresa con toda la gente y con la fábrica", anticipó Gómez.

Sin señales previas de una crisis

Uno de los aspectos que más preocupa al gremio es que la decisión se tomó sin advertencias. Incluso, la semana pasada el delegado sindical había mantenido una reunión con el gerente de Recursos Humanos dentro de la planta y nunca se mencionó la posibilidad de un cierre.

Si bien la empresa venía abonando los salarios en dos cuotas desde hacía algunos meses, un 60% el día 20 y el 40% restante el día 24, la producción nunca se había interrumpido.

Tras conocerse los despidos, Gómez se comunicó con el gerente de Recursos Humanos, quien le respondió que el directorio lo había convocado esa misma mañana para informarle el cese de actividades.

Mientras tanto, la planta que Unión Bat posee en San Martín, provincia de Buenos Aires, donde se realiza el armado final de las baterías, continúa funcionando normalmente.

El reclamo a las autoridades

El delegado sindical también pidió la intervención del Estado y de las instituciones locales para intentar encontrar una salida al conflicto. "Hay 100 familias que se están quedando en la calle. Esa gente no saca la plata fuera de la ciudad, compra en el mercadito del barrio, en el supermercado. Esto no es joda. Que se pongan a la altura de las circunstancias y que salgan a decir algo", reclamó.

La decisión de Unión Bat representa uno de los golpes más importantes para el empleo industrial en Gualeguaychú de los últimos años, ya que afecta directamente a un centenar de familias y repercute sobre toda la actividad económica de la ciudad.