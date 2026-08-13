Video: dos mujeres resistieron un robo con un termo y un cajón de cerveza

Dos mujeres lograron frustrar el robo en una despensa de Jesús María, en la provincia de Córdoba. Con un termo y un cajón de cerveza, ahuyentaron al asaltante que no pudo lograr su cometido. El hecho quedó registrado en un video.

El episodio sucedió en un local ubicado sobre la avenida Miguel Juárez al 900. En ese momento, la dueña del comercio se encontraba con una amiga, quien había ido a hacerle compañía y tomar mates con ella, cuando un joven ingresó y pidió dos cigarrillos sueltos.

Después de pagar por ellos, el agresor esperó a que la mujer abriera la caja registradora para sacar una cuchilla de la cintura y amenazarla para que le entregara la recaudación. No obstante, al percatarse de que estaba armado, su amiga comenzó a atacarlo.

“Yo no me medí, primero lo ataqué a los manotazos y vi que tenía la cuchilla”, relató la joven durante un diálogo con El Doce.tv. Y continuó: “Yo tenía el cajón a mano y se los empecé a revolear”. En paralelo, la propietaria del negocio le arrojó el agua caliente que guardaba en el termo.

Ante la resistencia y el lanzamiento de objetos, el delincuente terminó por huir del lugar sin lograr concretar el robo. Asimismo, la mujer afirmó haber reconocido al atacante. Según indicó, el joven “es de la zona, vive a la vuelta del negocio” y, aunque intentó cubrirse el rostro, “todo el barrio lo reconoció”.

“Es la primera vez que nos pasa con esta violencia”, remarcó la mujer al subrayar la gravedad de la amenaza con cuchillo. Por este motivo, decidió presentar pruebas a la policía para identificar al asaltante, incluyendo videos de las cámaras del negocio y de vecinos, así como imágenes y datos personales del sospechoso.

A pesar de esto, recriminó la falta de respuestas por parte de las autoridades al apuntar: “Llevé todas las pruebas a la policía, videos de las cámaras, del negocio. Video de las cámaras de los vecinos del barrio, fotos del Face del ladrón, domicilio y ‘bien, gracias’. Es la bronca más grande”.