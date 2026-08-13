Demolieron un punto de venta de drogas en Concordia y encontraron cocaína fraccionada

Tres viviendas fueron allanadas este jueves en el barrio Gerardo Yoya II de Concordia, en el marco de una investigación por presunta venta de estupefacientes. Durante los procedimientos se secuestraron dosis de cocaína y posteriormente fue demolida una estructura que, según los investigadores, era utilizada como lugar de acopio y comercialización.

Los operativos fueron realizados de manera simultánea por integrantes de la División Antidrogas de la Policía Federal Argentina. La investigación buscaba establecer el funcionamiento de distintos puntos desde los cuales presuntamente se distribuían sustancias prohibidas en pequeñas cantidades.

De acuerdo con la información oficial, las tareas previas permitieron identificar tres inmuebles particulares que estarían vinculados entre sí. Uno de ellos habría funcionado como búnker para guardar la droga antes de su fraccionamiento y posterior venta.

Secuestraron cocaína preparada para su distribución

Con los elementos reunidos durante la investigación, el Juzgado de Garantías Nº 4 de Concordia autorizó el ingreso a los tres domicilios. Las órdenes fueron libradas en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

Durante las requisas se encontraron envoltorios con cocaína que, según la información proporcionada por la fuerza interviniente, estaban acondicionados para su comercialización. Todo el material fue incautado y quedó a disposición de la Justicia para la realización de las pericias correspondientes.

Un hombre quedó supeditado a la causa, lo que significa que continuará vinculado al expediente mientras avanza la investigación. La información difundida no precisó si permaneció en libertad ni detalló la cantidad exacta o el peso de la sustancia encontrada.

Demolieron una estructura señalada como punto de venta

Después de concluir los allanamientos, la Justicia dispuso la demolición del inmueble que habría sido utilizado para almacenar y vender droga. Para concretar esa tarea se solicitó la colaboración de la Guardia Urbana municipal.

La intervención judicial quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Concordia, que ordenó preservar los elementos secuestrados. Las actuaciones continuarán para determinar el grado de participación del hombre identificado y establecer si existen otras personas relacionadas con la presunta red de comercialización.

El resultado comunicado corresponde a una investigación en curso y las responsabilidades deberán ser determinadas por la Justicia. Por el momento, no se informó sobre otras detenciones ni se difundieron identidades de las personas relacionadas con los domicilios allanados.