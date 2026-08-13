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Sociedad Del 24 al 30 de agosto

Nueva edición de Travel Sale: cómo conseguir ofertas en hoteles, vuelos y paquetes turísticos

La nueva edición de Travel Sale se llevará a cabo desde el lunes 24 hasta el domingo 30 de agosto y contará con promociones especiales de empresas vinculadas al turismo.

13 de Agosto de 2026
Nueva edición de Travel Sale
Nueva edición de Travel Sale

La nueva edición de Travel Sale se llevará a cabo desde el lunes 24 hasta el domingo 30 de agosto y contará con promociones especiales de empresas vinculadas al turismo.

Este miércoles se presentó una nueva edición del Travel Sale 2026, evento que facilita oportunidades para viajar y que estará disponible del 24 al 30 de agosto.

 

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, formó parte de la presentación oficial y estuvo acompañado en el auditorio del organismo nacional por el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan; el presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), Andrés Deyá; y el coordinador de Travel Sale, Martín Romano.

 

En la propuesta, que ya va por su edición número doce, participan más de 100 agencias de Argentina. La misma contribuye a impulsar la actividad de la industria de viajes mediante oportunidades espaciales para que las personas organicen sus escapadas por el territorio nacional y el mundo.

 

Travel Sale contará con jornadas dedicadas a diferentes segmentos y experiencias: Ciudad de Buenos Aires; Argentina; sol y playa; ciudades y escapadas; naturaleza y aventura; además de gastronomía, vino y cultura. También habrá propuestas vinculadas con el turismo sustentable, que incluirán beneficios en establecimientos certificados con la Ecoetiqueta Hoteles más Verdes (AHT), las que incorporarán descuentos, estadías promocionales, financiación y experiencias especiales.

Esta edición está organizada por FAEVYT, con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes; el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires; las provincias de Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja; Hoteles más Verdes (AHT) y empresas como Solo Patagonia y TUR.COM, entre otras.

 

Para conocer las ofertas, promociones y opciones de financiación de la semana del turismo, se puede visitar la página oficial de Travel Sale

 

Impacto positivo en el turismo

En su intervención, Scioli le agradeció a FAEVYT y a todas las agencias de viajes “por el aporte que realizan al desarrollo del turismo”, y destacó: “Estas acciones tienen un impacto muy positivo tanto en el turismo interno como en el turismo receptivo”. “Las agencias salen a buscar nuevos mercados y oportunidades, y generan propuestas que integran ofertas, gastronomía y promociones, fortaleciendo la competitividad de nuestros destinos”.

 

Por otra parte, aseguró: “El turismo deportivo es una gran oportunidad para la Argentina. Por eso, vamos a estar presente junto a la Ciudad de Buenos Aires en el Congreso Mundial de Turismo Deportivo de ONU Turismo, que se realizará del 7 al 9 de septiembre, con el objetivo de captar eventos deportivos internacionales que nos permitan romper la estacionalidad, atraer visitantes y movilizar a todos los sectores vinculados al turismo”.

 

“Convocamos a las agencias de viajes a trabajar junto al INPROTUR en la promoción y captación de nuevos eventos deportivos, articulando esfuerzos y generando una estrategia conjunta entre el sector público y el privado”.

 

Para finalizar, ponderó “la sinergia público-privada es el camino. Ganamos los ODESUR y ahora vamos por los Juegos Panamericanos Junior 2029”. “La Argentina tiene capacidad, infraestructura y talento para seguir posicionándose como sede de grandes eventos deportivos internacionales”, sostuvo.

 

Por su parte, Díaz Gilligan señaló: “Dar continuidad al trabajo articulado con el sector privado nos permite seguir agregando valor al turismo de la Ciudad; y las agencias de viajes tienen un rol central en este proceso, acercando a los viajeros una propuesta como la de Buenos Aires, que es cada vez más amplia y diversa”. También expresó: “Formar parte de esta iniciativa es una oportunidad para seguir trabajando juntos, atraer a más visitantes y lograr que el turismo continúe generando oportunidades en distintas áreas de la economía porteña”.

 

“Travel Sale es una herramienta que ya está instalada en el calendario comercial del turismo argentino y que demuestra, edición tras edición, la capacidad de nuestras agencias de viajes para generar oportunidades y acercar propuestas concretas a los viajeros”, señaló Deyá. “Desde FAEVYT, seguimos apostando por una iniciativa que dinamiza la actividad, fortalece a nuestras empresas y permite que cada vez más argentinos puedan planificar sus próximos viajes”, puntualizó.

 

Finalmente, Romano indicó: “Travel Sale se está consolidando como uno de los principales eventos de comercio electrónico más importantes de turismo” y agradeció a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación por el apoyo permanente.

Temas:

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