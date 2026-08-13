Nueva edición de Travel Sale: cómo conseguir ofertas en hoteles, vuelos y paquetes turísticos

La nueva edición de Travel Sale se llevará a cabo desde el lunes 24 hasta el domingo 30 de agosto y contará con promociones especiales de empresas vinculadas al turismo.
Este miércoles se presentó una nueva edición del Travel Sale 2026, evento que facilita oportunidades para viajar y que estará disponible del 24 al 30 de agosto.
El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, formó parte de la presentación oficial y estuvo acompañado en el auditorio del organismo nacional por el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan; el presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), Andrés Deyá; y el coordinador de Travel Sale, Martín Romano.
En la propuesta, que ya va por su edición número doce, participan más de 100 agencias de Argentina. La misma contribuye a impulsar la actividad de la industria de viajes mediante oportunidades espaciales para que las personas organicen sus escapadas por el territorio nacional y el mundo.
Travel Sale contará con jornadas dedicadas a diferentes segmentos y experiencias: Ciudad de Buenos Aires; Argentina; sol y playa; ciudades y escapadas; naturaleza y aventura; además de gastronomía, vino y cultura. También habrá propuestas vinculadas con el turismo sustentable, que incluirán beneficios en establecimientos certificados con la Ecoetiqueta Hoteles más Verdes (AHT), las que incorporarán descuentos, estadías promocionales, financiación y experiencias especiales.
Esta edición está organizada por FAEVYT, con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes; el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires; las provincias de Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja; Hoteles más Verdes (AHT) y empresas como Solo Patagonia y TUR.COM, entre otras.
Para conocer las ofertas, promociones y opciones de financiación de la semana del turismo, se puede visitar la página oficial de Travel Sale
Impacto positivo en el turismo
En su intervención, Scioli le agradeció a FAEVYT y a todas las agencias de viajes “por el aporte que realizan al desarrollo del turismo”, y destacó: “Estas acciones tienen un impacto muy positivo tanto en el turismo interno como en el turismo receptivo”. “Las agencias salen a buscar nuevos mercados y oportunidades, y generan propuestas que integran ofertas, gastronomía y promociones, fortaleciendo la competitividad de nuestros destinos”.
Por otra parte, aseguró: “El turismo deportivo es una gran oportunidad para la Argentina. Por eso, vamos a estar presente junto a la Ciudad de Buenos Aires en el Congreso Mundial de Turismo Deportivo de ONU Turismo, que se realizará del 7 al 9 de septiembre, con el objetivo de captar eventos deportivos internacionales que nos permitan romper la estacionalidad, atraer visitantes y movilizar a todos los sectores vinculados al turismo”.
“Convocamos a las agencias de viajes a trabajar junto al INPROTUR en la promoción y captación de nuevos eventos deportivos, articulando esfuerzos y generando una estrategia conjunta entre el sector público y el privado”.
Para finalizar, ponderó “la sinergia público-privada es el camino. Ganamos los ODESUR y ahora vamos por los Juegos Panamericanos Junior 2029”. “La Argentina tiene capacidad, infraestructura y talento para seguir posicionándose como sede de grandes eventos deportivos internacionales”, sostuvo.
Por su parte, Díaz Gilligan señaló: “Dar continuidad al trabajo articulado con el sector privado nos permite seguir agregando valor al turismo de la Ciudad; y las agencias de viajes tienen un rol central en este proceso, acercando a los viajeros una propuesta como la de Buenos Aires, que es cada vez más amplia y diversa”. También expresó: “Formar parte de esta iniciativa es una oportunidad para seguir trabajando juntos, atraer a más visitantes y lograr que el turismo continúe generando oportunidades en distintas áreas de la economía porteña”.
“Travel Sale es una herramienta que ya está instalada en el calendario comercial del turismo argentino y que demuestra, edición tras edición, la capacidad de nuestras agencias de viajes para generar oportunidades y acercar propuestas concretas a los viajeros”, señaló Deyá. “Desde FAEVYT, seguimos apostando por una iniciativa que dinamiza la actividad, fortalece a nuestras empresas y permite que cada vez más argentinos puedan planificar sus próximos viajes”, puntualizó.
Finalmente, Romano indicó: “Travel Sale se está consolidando como uno de los principales eventos de comercio electrónico más importantes de turismo” y agradeció a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación por el apoyo permanente.