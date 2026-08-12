Pronóstico del tiempo: seguirán las nubes y las lluvias aisladas, ¿cuándo mejora?

REDACCIÓN ELONCE
El pronóstico del tiempo anticipa jornadas grises, húmedas y frescas, con lluvias aisladas en Entre Ríos y buena parte del centro del país. El panorama se mantendrá durante gran parte del fin de semana largo y recién hacia el cierre comenzaría una mejora.
El pronóstico del tiempo anticipó que la nubosidad, la humedad y las precipitaciones aisladas continuarán durante los próximos días en Entre Ríos y gran parte del centro del país. El escenario tendrá pocas modificaciones durante el inicio del fin de semana largo y la mejora comenzaría a insinuarse recién hacia su tramo final.
El avance de aire relativamente más cálido sobre el Litoral y el Nordeste argentino, combinado con elevados niveles de humedad, favorecerá condiciones de inestabilidad. Sin embargo, las precipitaciones previstas serán débiles y dispersas, sin características de alerta meteorológica.
La meteoróloga Marina Fernández explicó que el patrón atmosférico estará condicionado por “una extensa área de alta presión que prácticamente no se mueve y mantiene bloqueado el ingreso de nuevas masas de aire”. De esta manera, no se esperan cambios bruscos de temperatura ni fenómenos meteorológicos de alto impacto.
Jueves y viernes, con lluvias aisladas
Para este jueves 13 aumentará la probabilidad de lluvias aisladas sobre el Nordeste, el sur de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y el norte bonaerense, incluido el Área Metropolitana de Buenos Aires. Las precipitaciones tampoco presentarían características de alerta.
“El jueves y el viernes repetirán prácticamente el mismo panorama. Predominarán las nubes, el ambiente húmedo y la posibilidad de alguna precipitación aislada y de corta duración”, anticipó Fernández a Meteored. Además, se prevé viento del este-sudeste, que contribuirá a mantener una sensación térmica fresca.
El viernes 14 continuará el cielo mayormente gris en todo el centro-este argentino. Persistirán la humedad y la inestabilidad, con posibilidad de lluvias o lloviznas dispersas. Hacia el Nordeste, en cambio, habrá temperaturas superiores y Misiones podría alcanzar los 26 grados, con probabilidad de algunas tormentas.
Temperaturas con pocas variaciones
El escenario estará lejos de presentar cambios térmicos significativos. Durante las próximas jornadas, las temperaturas mínimas rondarán entre los 9 y 10 grados, mientras que las máximas difícilmente superarían los 14 grados en las zonas alcanzadas por el aire más fresco.
La combinación entre viento y elevada humedad provocará que durante las primeras horas del día la sensación térmica pueda ubicarse algunos grados por debajo de la temperatura registrada. Los momentos de sol también serán escasos durante jueves y viernes.
“Será una sucesión de jornadas grises, con muy pocos momentos de sol y sin cambios significativos en la circulación atmosférica”, explicó la especialista al describir un patrón que se extenderá durante varios días.
¿Mejora durante el fin de semana largo?
El comienzo del fin de semana largo tampoco traerá una modificación sustancial. Según el informe difundido por Meteored, tanto el sábado como el domingo continuarán la abundante nubosidad y el ambiente húmedo, sin descartar alguna lluvia pasajera o llovizna aislada.
La principal diferencia estará en las temperaturas, que comenzarían a mostrar un leve ascenso debido al ingreso de aire menos frío. De todos modos, las nubes seguirán siendo protagonistas durante buena parte del descanso extendido.
La tendencia hacia condiciones más favorables comenzaría a advertirse hacia el cierre del fin de semana largo. Hasta entonces, el centro y Litoral del país permanecerán bajo un escenario persistente de cielo gris, humedad elevada y precipitaciones aisladas, aunque sin pronósticos de fenómenos severos.